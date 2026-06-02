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7旬老人頭暈嚴重醫認高血壓加劇 AI判斷中風建議轉診…救回一命

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／ingimage
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河北保定某鄉衛生院的某位醫師接診了一位七旬老人。

老人最近兩個月出現頭暈的現象，走路時頭暈尤其嚴重，有時甚至會感到頭重腳輕。

本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》
本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》

醫師判斷這是高血壓加劇，剛要確診，AI助醫提示：這有沒有可能是腦梗死，也就是俗稱的「中風」？

同時還標有轉診提示，提醒醫師留意該患者的病情。

於是，醫師立刻查看了AI助醫關於該疾病的推薦檢查，系統提示需要進行電腦斷層掃描或 MRI 影像學檢查來明確診斷。

為了避免誤診誤治，醫師告訴患者鄉衛生院條件有限，沒有電腦斷層掃描或 MRI 影像學檢查設施。

但因為不能排除「腦梗死」等疾病的可能，所以建議他到附近的上級醫院進行相關檢查，明確診斷後再給予治療。

下午報告出來了，老人果然患的是腦梗死。由於救治及時，老人恢復得很好。

這就是醫療行業「AI副駕」的作用。

說到這裡，有一個問題你可能會很好奇：為什麼是人工智慧「副駕」，不是人工智慧「主駕」？

這是因為，人工智慧雖然有機會提高全球幾乎每個行業的生產率，但它依然會時不時產生「幻覺」，會「一本正經地胡說八道」。

所以，人工智慧可以在「副駕」的位置上為人類指路，但方向盤一定要掌握在人類手中，以免它開著開著突然自動加速。

（本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》作者：劉潤)

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