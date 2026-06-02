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好險沒拿護肝藥回家吃！AI診斷他脂肪肝變急性闌尾炎…救了一命

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／ingimage
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一天，河南鄭州的一位社區醫師接診了一位患者。這位患者說自己右下腹疼痛，不噁心，不嘔吐。

醫師看了看，問他之前有沒有什麼病史。患者說自己有脂肪肝，已經好多年了，平常肚子也會痛，但沒有這麼痛過。

本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》
本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》

醫師想了想，認為可能是脂肪肝，加上最近飲食不太注意，導致腹痛的程度加劇了，所以就沒有太在意，打算給患者開一點護肝藥和止痛藥。

但是，當他把這些症狀填寫到AI助醫界面的時候，它卻提示有疑似診斷，可能是急性闌尾炎轉危。

醫師馬上緊張起來，隨即點開了「急性闌尾炎」的診斷建議詳情，對照查看了一下，發現這位患者有很多症狀的確和這些病症很相似。

以防萬一，醫師立刻為患者開具了闌尾超音波、下腹部電腦斷層掃描等檢查。

最終，結合超音波、電腦斷層掃描等檢查和AI助醫的診斷建議，醫師確認患者患有急性闌尾炎。

幸好AI助醫及時發現了問題並輔助醫師做出了診斷，否則，如果患者真的拿著護肝藥回去吃，可能會錯過最佳治療時間，甚至會有生命危險。

AI助醫的及時提醒與引導幫助確診了患者的實際病情，降低了誤診、漏診的發生機率。

（本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》作者：劉潤)

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