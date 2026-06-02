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AI參加國家考試拿到執業醫師資格 分數超越96%醫療專業學生和從業醫師
我在科大訊飛就看到了這樣一套技術。
科大訊飛的同學告訴我，他們利用人工智慧對之前積累的一些優秀診斷數據進行了集中學習、分析。
訓練了一個醫療行業的 AI 副駕，叫「智醫助理」。
AI助醫參加國家執業醫師資格考試，考了 456 分（滿分 600 分），考到 360 分就可以拿到執業醫師資格。
AI助醫不僅拿到了執業醫師資格，它的分數還超過了 96.3% 的醫療專業學生和從業醫師。
AI助醫並不直接代替醫師進行診斷，而是輔助醫師做決策，比如分析病因、協助檢索等。
（本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》作者：劉潤)
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