AI參加國家考試拿到執業醫師資格 分數超越96%醫療專業學生和從業醫師

我在科大訊飛就看到了這樣一套技術。

科大訊飛的同學告訴我，他們利用人工智慧對之前積累的一些優秀診斷數據進行了集中學習、分析。

訓練了一個醫療行業的 AI 副駕，叫「智醫助理」。

本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》 AI助醫參加國家執業醫師資格考試，考了 456 分（滿分 600 分），考到 360 分就可以拿到執業醫師資格。

AI助醫不僅拿到了執業醫師資格，它的分數還超過了 96.3% 的醫療專業學生和從業醫師。

AI助醫並不直接代替醫師進行診斷，而是輔助醫師做決策，比如分析病因、協助檢索等。

（本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》作者：劉潤)