大腦860億個神經元長「突觸」人工智慧模仿網路從嬰兒變社會新鮮人

2023 年，人工智慧突然爆紅，開始從各種你能想到和想不到的角度，進入我們熟悉的商業世界，並把它變得不再讓我們熟悉。

已經存在了這麼多年的人工智慧，彷彿在一夜之間長大。昨天，它還是一個嗷嗷待哺的嬰兒；今天，它就突然畢業進入社會了。為什麼會這樣？

本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》

這涉及一個概念—「連接主義」（Connectionism）。要理解這一概念，我們要先從「人工」到底為什麼能突然創造出「智慧型」開始講起。

這部分有點「硬核」，但這對你正確理解人工智慧為找到背後的商業機遇非常重要。

你首先要知道人類為什麼會有智慧型。

人的大腦表面是溝壑縱橫的大腦皮層，大腦皮層展開後相當於一張桌布那麼大。人類大腦有大約860億個神經元，這些神經元分布最密集的地方就是這張「桌布」。

當你在書中看到一個觀點時，你的大腦中的某些神經元就會「生長」出一些「觸手」，和別的神經元連在一起。每個神經元最多可以長出 10,000 個左右的「突觸」。

你學得越多，記得越多，思考得越多，長出的「突觸」就越多、越強。

最後，這些神經元會在你的大腦中形成一張密密麻麻的神經網路，你的智慧型就來自這張神經網路裡的「連接」。

理解這一點，對你理解人工智慧很有幫助，因為今天的人工智慧就是在「模仿」這張神經網路。

（本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》作者：劉潤)