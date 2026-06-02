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4歲童罹怪病…媽求助ChatGPT診斷出「脊髓栓系症候群」神經外科醫師證實無誤

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／ingimage
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人工智慧開始看病。

有一個 4 歲的小男孩身患怪病，看了許多醫師都沒找出病因。

他的媽媽求助在 2023 年突然爆火的 ChatGPT，ChatGPT 根據媽媽對孩子症狀的描述和檢查報告的分析給出了診斷結果：脊髓栓系綜合徵（TCS）。

本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》
本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》
他的媽媽一開始不敢輕易相信 ChatGPT 的診斷，於是加入了一個脊髓栓系綜合徵患兒家長的交流群，看到群裡家長的交流討論之後，她感覺大家所描述的症狀和自己兒子的一模一樣。

於是，她找到神經外科醫師，醫師證實了 ChatGPT 的診斷。

經過治療，小男孩很快就痊癒了。

雖然 ChatGPT 不是每次都對，但這一次確實幫了大忙。

（本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》作者：劉潤)

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