美國遊戲設計師用人工智慧作畫奪冠 法國知名藝術家批：繪畫已死！

人工智慧開始畫畫。

遊戲設計師傑森．艾倫（Jason Allen）用人工智慧畫了一幅畫，命名為《太空歌劇院》，並報名參加了美國科羅拉多州博覽會（Colorado State Fair） 舉辦的藝術比賽。

沒想到，這幅畫獲得了數位藝術類別的冠軍。

人類藝術家無比憤怒，表示：我們正在目睹藝術的死亡。

其實，早在 19 世紀 30 年代相機問世時，人們也曾進行過類似的爭論。代表著效率的相機給純手工的繪畫帶來了巨大的衝擊，法國知名藝術家 H. 保羅．德拉羅什（Hippolyte-Paul Delaroche）因此發出悲嘆：「繪畫已死！」

本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》 但隨著相機的廣泛普及，攝影作品作為一種藝術品的觀念逐漸被大眾所接受。

因此，有相當一部分網友為艾倫的作品辯護：「請問反對人工智慧藝術的人，難道攝影作品不是藝術嗎？」

人工智慧開始攝影。德國攝影師鮑里斯．艾爾達森（Boris Eldagsen）有 30 年攝影經驗，但他的作品從未獲獎。

然而，2023 年，他用人工智慧創作的一幅作品《虛假記憶：電工》為獲得了國際攝影界最有影響力的獎項之一—索尼世界攝影獎（SWPA）的創意類別優勝獎。

他說，他只是想測試一下評委們是否能識別出人工智慧作品，但是，儘管評委們都很專業而且經驗豐富，為沒能識別出這樣的「照片」。

（本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》作者：劉潤)