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武俠片輕功「水上飛」成真！中國「水翼板」充一次電就能從湛江到海口

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／ingimage
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邵天蘭說，我們中國企業走出去時，常常被貼上「廉價低質」的標籤，參與國際競爭時處於自帶「-30 分」的不利地位。怎麼辦？只有擁有自己的創新技術，才能像華為和大疆那樣自帶光環出場。

說得真好，不由得讓人心生希望。不管這個世界怎麼樣，總有人在一路狂奔。

2023 年，我也像那些機器人一樣，有了一項新技能—跪著衝浪。你或許會問：為什麼要跪著？因為我還沒學會站著衝浪。我也想站著衝浪，站著衝浪那才是真帥，簡直就是「一葦渡江」啊。更酷的是，我的衝浪板是懸在空中的，你一定會好奇這是怎麼做到的，我也好奇，於是我問了朱秋陽。

本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》
本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》

朱秋陽是葦渡科技的創始人，「葦渡」這個名字就是出自「一葦渡江」。他們公司生產的產品其實不叫衝浪板，而叫水翼板。它看起來好像能懸在空中，因為它透過一塊薄薄的板連著水下一副帶動力的「翅膀」。

這副「翅膀」在水裡飛的時候會產生向上的升力，把人和板都頂出水面，看上去就像懸在空中一樣。更妙的是，因為板和水不再接觸，阻力大大減小，這個水翼板只需要充一次電就能從湛江「飛」到海口，所以又叫「水上飛」。

那這個「水上飛」賣多少錢呢？售價是 7000 美元，將近 5 萬元人民幣。這真的不便宜，但葦渡科技的「水上飛」賣得非常好。據朱秋陽說，他們的市場占有率已經超過40%，排名全球第一，在美國市場的占有率甚至高達 48%。

之所以會有這麼高的市場占有率，朱秋陽說，是因為他們前期做了大量的技術創新研究。

比如對流體力學的研究。葦渡團隊把怎麼設計這副「翅膀」的形狀、弧度、厚度才能獲得最大的升力，研究得非常透徹，以盡可能將其做到極致。再比如對電機動力的研究。葦渡團隊花了很長時間研究怎麼設計電機葉片才能在儘量小的體積下獲得最大的動力，力求實現電機動力最大化。這樣的技術創新還有很多。

截至 2023 年 9 月，葦渡科技總共有 192 項專利，其中僅發明專利就有 49 項。這些使這款「水上飛」的性能至少比國外同行高出 20%。

朱秋陽說：「你想要在市場上超越別人，就要先在技術上超越他們。」這句話讓我肅然起敬。

一提起技術創新，很多人馬上會想到晶片。晶片的確非常重要，但做出技術創新的不只有晶片，還有邵天蘭的「智慧型眼睛」、朱秋陽的「水上飛」。

你在任何一個領域做出了「人無我有」的技術創新，都是為國爭光。

中國的人口紅利逐漸消退，但人才紅利正在崛起。當這些優秀人才開始做出越來越高科技的創新時，中國的未來就會被點亮。

（本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》作者：劉潤)

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