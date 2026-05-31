「人工智慧眼」高壓電網巡檢發現濃煙變明火 市民吹空調渾然不覺

人們都怕高壓電線，但你知道高壓電線怕什麼嗎？高壓電線怕鳥，怕風箏，怕木棍，怕積雪，怕煙，怕火，還怕挖土機、起重機，怕附近一切會碰到自己的「異物」，因為這些異物不但可能造成斷電事故，影響一方居民生活、工業生產，甚至還可能引發火災，導致財物損失、人員傷亡。所以，高壓電線附近必須非常「乾淨」。

那怎麼確保高壓電線附近乾淨呢？派人巡檢。電力巡檢員順著高壓電線來回走，邊走邊檢查有沒有「附著物」，上午一個來回，下午一個來回，有時甚至需要打著手電筒深夜巡檢。可是，全國 220 千伏及以上電壓的省級主要輸電線路有 80 萬公里。

本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》

巡檢 80 萬公里輸電線路，需要兩三萬名電力巡檢員。換言之，我們之所以能舒舒服服地在炎熱的夏天裡吹著冷氣、刷著手機，是因為有兩三萬名電力巡檢員每天在惡劣的環境裡替我們負重前行。

但是，替我們負重前行的電力巡檢員現在正在減少，原因正是勞動人口減少。那怎麼辦？讓人工智慧替我們負重前行。

因為這些年在智慧型駕駛領域的持續耕耘，百度訓練出了一雙越來越聰明的「眼睛」。這雙眼睛可以準確識別行人以及車輛、路障等各種物體，保證車輛行駛安全。於是，他們想，能不能利用這雙「眼睛」來識別高壓電線上的異物呢？

2019 年，百度智慧型雲和國家電網山東分公司合作，嘗試用 1 萬個經過訓練的「人工智慧眼」接管 5000 公里的高壓電網巡檢工作。

這些「見多識廣」的人工智慧眼全天候地監控著電網線路上的任何變化，一旦發現「異動」，就會立即通知「中央大腦」進行分析和識別。例如：它能分辨出這是一輛路過的自行車，那是一隻飛過的鳥。如果它識別出那可能是煙，還隱隱有火光，就會立刻通知巡檢人員可能有險情。

2020 年 3 月 8 日下午，在山東淄博一處人煙稀少的郊區，百度人工智慧眼一直密切監控著那裡的高壓電網。突然，它的視野裡出現異動，圖像馬上被送回中央大腦做分析，原來是出現了濃煙。

這可不得了。濃煙之上是 1000 倍於家用電壓的高壓線，如果濃煙變成明火，後果不堪設想。中央大腦立即向巡檢人員發出警報，接到警報後，巡檢人員立刻帶著滅火設備、電力檢測設備趕往現場。

5 分鐘後，濃煙果然變為明火。還好，巡檢人員及時趕到了現場。1 小時後，火情得到了有效控制。輸電線路繼續安全運行，有驚無險。吹著空調、刷著手機的市民完全不知道這 1 小時內發生了什麼。但是，長舒一口氣的巡檢人員知道，這歲月靜好的背後是人工智慧開始接過人類的擔子，替我們負重前行。

李碩告訴我，人工智慧的負重能力比人類要強大得多。他們把用於自動駕駛的「眼睛」用於電力巡檢後，發現它對導線異物的識別率達到了 80%，對煙火的識別率達到了90%，對各類施工車輛的識別率達到了 95%。更重要的是，它可以不吃不喝、不眠不休，一直堅守在那裡。

（本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》作者：劉潤)