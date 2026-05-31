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超薄貼片識別腦電波通知「智慧型枕頭」飯店業：客人深沉睡眠提升20%

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／ingimage
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差異化在很多行業都適用，比如科技業。孫瑜是柔靈科技創始人，他研究的產品就是高科技產品。

有一次，孫瑜問我：「你知道，世界上最好的長壽藥是什麼嗎？」我不解，他說，是睡個好覺。

本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》
本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》

他解釋道，睡覺是人類最重要的自我修復方式，快速眼動睡眠就像給大腦「洗澡」，深睡眠則能給身體「充電」，睡覺大於一切。

但是，很多人卻睡不好覺，要麼很難入睡，要麼睡不深，要麼容易醒，還有人甚至徹夜失眠。

對很多人來說，睡個好覺非常有價值。可是科技卻一直沒能解決睡覺的問題，因為這和腦電波相關，而腦電波非常微弱。

一節乾電池有 1.5 伏的電壓，而腦電波的電壓只有幾十到幾百微伏，很難被監測。所以，這種能力非常稀缺。2022 年，柔靈科技有了突破。他們做出了一種很薄的貼片，能貼在人的額頭上進行腦電波監測。

該貼片的內部用了很多納米級的金屬粒子，大大增加了接收信號的面積，再加上他們的算法，現在識別腦電波的準確度可以達到83% ～ 93%。而一般的智慧型手環只能達到 55% 左右。這就創造了一種壁壘。

那這有什麼用呢？當深睡眠要來臨時，大腦會發出一種特殊的腦電波，該貼片能監測到這種電波，並會通知智慧型枕頭。智慧型枕頭就會發出特殊的波，它能增強腦電波，從而把人們推入深睡眠。

孫瑜說，他們正在和一些酒店合作。已有數據顯示，客人的入睡時間減少了 20.39%，但深睡沉浸度提升了 23.6%。

科技業真是差異化的肥沃土壤。

記住，能夠創造有壁壘的稀缺價值，才能實現你的可持續核心競爭優勢，做到差異化，從而贏得競爭。

（本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》作者：劉潤)

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