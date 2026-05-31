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全球獲官方認證僅21人！ 中國「神人」用103萬個樂高積木「拼」出可開的車

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／ingimage
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有些服務是做別人「不會做」的事，而有些服務可能是你連想都「想不到」的。

大家都知道，汽車行業的競爭極其慘烈，好車太多，買車的人挑得眼都花了。

本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》
本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》

那麼，一輛新車應該如何引起消費者關注呢？和遊戲聯名？把自己植入電影？甚至買汽車送股票？這些都是可行的策略，但是飛凡汽車的腦洞更大：他們找了一位「神人」，讓他用樂高積木搭了一輛一模一樣的新車，送到成都車展進行展覽。

這輛神奇的車除了車架和輪胎之外都是用樂高積木搭出來的，長4.9米，寬1.9米，高1.7米，和原車的誤差只有零點幾厘米。

你猜，這輛車用掉了多少樂高積木？103萬個，重達2～3噸。更神奇的是，它居然真的能開。

這輛車震撼了成都車展。在網際網路上，「用樂高積木拼的車能開多快」這個話題的閱讀量達到了幾千萬次。

「拼」出這輛汽車的「神人」是中國大陸首位樂高 ® 專業認證拼砌大師蔣晟輝。

蔣晟輝從小就喜歡拼樂高積木，長大後出國留學，有時候在學校做完實驗無聊，他就靠拼樂高積木打發時間。

他在這方面很有天賦，越拼越好，好到什麼程度呢？好到驚動了樂高官方。

2017 年，他拿到了樂高集團官方授予的「中國大陸首位樂高 ® 專業認證拼砌大師」稱號。

到今天，全球拿到樂高官方認證的只有 21 人。

（本文摘自《進化的力量3：情緒經濟》作者：劉潤)

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