遺產留銀行比房產更難處理？專家揭「一夕凍結」盲點：只要有一人擺爛就卡死

許多人普遍認為留現金給下一代最省事，既不用像房地產一樣為了共有產權吵翻天，也不用面臨股票變現的問題；然而，財富傳承顧問「R姐」廖嘉紅點出殘忍的實務真相，直言人一走，留在銀行的存款往往是家族內部一有衝突時，第一個被合法凍結的財產。

房地產至少還能辦理公同共有，但銀行存款不行，只要有一個繼承人不配合，整筆錢可能就會全部卡死。

廖嘉紅分享真實案例指出，曾有客戶在長輩過世後留下360萬元的存款，三位繼承人主觀認為法律上每人各得三分之一，便拿著身分證前往銀行想先領取屬於自己的120萬元，結果卻遭到銀行拒絕。

廖嘉紅解釋，在台灣的民法規定中，遺產在正式辦理分割之前屬於全體繼承人公同共有，這筆360萬元並非直接平分，而是整包黏在一起，在全體繼承人簽字同意前，沒有任何一塊錢真正屬於個人。

因此銀行實務要求非常嚴格，必須全體繼承人一起到場，或提供全體同意的遺產分割協議書、印鑑證明等文件，否則一毛錢也動不了。

許多家庭最崩潰的畫面，莫過於錢明明躺在銀行裡，卻只要其中有一人失聯、擺爛，這筆錢就會直接卡死。

廖嘉紅也特別提出嚴厲警告，千萬不要在申報前偷偷去領取已故之人的錢，在未取得全體繼承人同意前擅自領款，很可能會涉及偽造文書、詐欺等刑事責任，導致許多家庭不是先分到遺產，而是先收到地檢署的傳票。

如果想要避免錢被凍結在銀行裡，廖嘉紅建議真正成熟的傳承規劃應該提前做好三件事情：

一、預立遺囑並指定遺囑執行人 找一個真正能夠幫家人把程序走完的人 二、善用人壽保險指定受益人 可以讓受益人直接申請理賠，繞過銀行繼承的繁複程序 三、生前規劃 有些事情生前處理，永遠比身後處理來得簡單

廖嘉紅總結指出，存款雖然是生前流動性最好的資產，但人走之後，也有可能瞬間成為程序當中最難流動的遺產。

許多人以為傳承處理的是稅，實際上更常處理的是人性、情緒與僵局。

若遇到家人不配合、卻又不想直接上法院撕破臉，實務上其實存在兩種不用打官司就能解決凍結存款的私藏解凍方式，呼籲大眾提早建立正確的傳承思維。

◎感謝 R姐 廖嘉紅-財富傳承設計 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。