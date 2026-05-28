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31歲該擁多少存款才合理？他估北漂租屋族「客家一點」打趴一堆人

聯合新聞網／ 綜合報導
31歲該擁多少存款才合理？有網友列出北漂族和住家裡的人應該存多少引發討論。示意圖／AI生成
31歲該擁多少存款才合理？有網友列出北漂族和住家裡的人應該存多少引發討論。示意圖／AI生成

年輕人的金錢焦慮往往源於社會對「特定年齡該有多少存款」的期待，近日有網友在Dcard以「31歲出社會6年，存款多少才及格？」為題發文，整理各個年齡層應該如何理財、存多少錢，並分析了不同生活方式對資產累積的影響引起廣大共鳴。

假設是「租屋族」的人，以每個月房租1.5萬為例：

1. 普通人過普通生活（每月吃飯交際花1.5萬）：6年下來，你的資產大概會落在187萬。

2. 省吃儉用客家一點（每月生活費壓在1萬）：資產可以衝到250萬左右。

3. 懂享受的精緻窮（每月花2.5萬吃好穿好）：起薪根本不夠你花，前幾年絕對會吃土甚至卡債，錯失投資黃金期，31歲大概只能存到62萬左右。

如果你是「住家裡無敵星」，每月不需負擔任何房租的人：

1. 住家裡正常花（每月生活費1.5萬）：免房租省下的本金加上複利真的超扯，你的資產會暴衝到377萬。

2. 住家裡但超愛花錢（每月生活費2.5萬吃大餐買好東西）：你的資產大約是250萬。

住家裡和在外租屋 都可存到250萬

換句話說，「住家裡但瘋狂享受物質生活的人」，其累積的資產跟「在外租屋每天吃超商極度省吃儉用的人」一模一樣，皆是存到250萬。每個月1.5萬的房租，錯過投入市場的機會成本，6年下來來回就差了快200萬。

原po認為，如果是北漂租屋族的人，31歲能有150萬~200萬，代表已經過得很有紀律，可以打趴一堆人了，而如果是住家裡的人，理財標準應該要再拉高一點，350萬以上才算對得起父母提供的贊助。

孝親費和學貸也可能讓人存不了錢

文章底下不少人紛紛回應，「投資真的很重要」、「四年前台股大跌修正，也想過是不是要借公教貸款去買股票，但不敢賭」、「現在台股這兩年這麼旺，很多都快到千萬資產了」、「30歲，學士畢，目前股票市值5百多萬，總資產6百多，覺得很焦慮」，不過也有人認為，「越看只會越焦慮，自己賺的夠花就好了」、「有沒有想過到6萬點大盤崩盤，0050等都修正40%，資產大量縮水」。

存款的話題常常掀起討論，有網友認為，30歲存到100萬真的不難（含股票等資產），除非是租很貴的房子，如果是住家裡的人，有網友坦承的確花費很省，一年大概可以存45萬，大概兩年多可以存100萬，但也有人直言，除了租屋因素外，孝親費和學貸也可能讓人變成月光族。

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