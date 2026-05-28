《「我是有錢人」迷思799》從馬英九看「失智險理賠門檻」財經專家拆解保單條款含特殊定義

最近包括前總統馬英九等多位名人失智的新聞曝光，引發民眾對於失智風險的高度關注，以及對後續長期高額長照負擔的憂心與恐懼。

為了迎合民眾的需求，國內壽險公司早從4月份開始，就密集推出多張涵蓋輕度失智、認知功能障礙初期給付的失智症相關保單，並結合AI腦力檢測、基因分析與健康管理服務，希望從「事後理賠」進一步走向「提前預防」與「早期介入」。

失智者專屬保單

其實在此之前，就有媒體報導金管會主委，一直在思考如何在保險政策建立失智者的安全防護網，其中之一就是新種保單的開發。對於這些因為自然老化產生失智族群，彭金隆主委希望業者能開發新的失智者專屬保單，保障罹患失智症之後的照顧。

說到底，以政策性想要業者開發的「失智保險」，其發想原因在於：以往失智者的保險給付多半與巴金森氏症、阿茲海默症等引發的後期失智症狀連結，才能獲得給付，但因為自然老化產生的失智現象日益常見，但這類失智症因為並非由疾病而引發，導致無法獲得失能險或長照險的理賠給付。

然而，這樣的說法並不完全正確。因為根據衛生福利部所公佈的最新「臺灣社區失智症流行病學調查結果」顯示，全國社區65歲以上長者失智症盛行率調查結果為7.99%，本調查結果有關失智症之類型分布，前三名依序為阿茲海默型失智症（Alzheimer's disease）佔56.88%；血管型失智症（Vascular dementia）佔22.91%，及巴金森氏症失智症（Parkinson disease dementia, PDD）佔7.12%。

而以上三大失智類型，已經佔了所有失智症人數的近9成，且實際調查後的失智症嚴重程度分佈（人數佔比）如下：極輕度（CDR=0.5）17.08%、輕度（CDR=1）33.85%、中度（CDR=2）24.22%，以及重度（CDR=3）24.84%。也就是說，會獲得現有長照保單理賠的失智症對象，其人數佔比已經有近5成（極輕度及輕度的人數佔比略高，約近51%）。

傳統長照險及類長照保單

且事實上，國內早就有針對失智後，「非住院」的長期照護風險（主要提供被保險人定期給付的照護費用），提供相對應保障的保單。最早推出的，是市場上一直「賣不太動」的長照險。

因為它的理賠標準是：「失能（6項生活自理能力中，有3項以上無法達到）」及「失智（CDR量表評分大於或等於2分以上）」，被保戶及業務員認為「很難符合標準並獲得保險理賠金」。

正因為長照險被市場上，認定為「失能及失智達到一定程度（通常是中、重度）」以上，才能啟動保險理賠。所以，保險公司後來便推出兩種，被稱為「類長照險」的保單—原名「殘扶險」的「失能險」，以及提供失智症患者定期給付機制的「特定傷病險」。

但失能險的設計，其實並非是針對失智症患者。因為它的理賠標準，是依照「因疾病或意外傷害所導致的各級（11級79項）失能」狀況，提供比例不一的「單筆＋定期保險給付」。只是如果當失智患者的狀況，符合「殘廢程度與保險金給付表」中的「神經障害」殘廢程度時，可以依據不同的殘廢等級，領取比例不一的失能保險金（包括一次金與分期給付）。

至於有失智給付的特定傷病險，其理賠標準必須是「確診（僅限符合「國際疾病傷害及死因分類標準—第十版（ICD-10-CM）」中的疾病定義）」，且同時符合「失能（6項生活自理能力中，有3項以上無法達到）」及「失智（CDR量表評分大於或等於3分以上）」的雙重標準，可以說是三種長照險中，最難獲得理賠的一種。

簡單來說，傳統長照險及類長照保單的理賠標準，都是緊扣著疾病「中、重度」以上來進行理賠，且除了符合理賠定義時，有一筆金額不高的長照一次金外，多半著重在符合理賠條件後，固定給付的定期長照保險金（有些可終身給付，有些則有期數上限）。

但隨著民眾對於罹患失智後，高額長期照顧費用的恐懼，也才有文章一開頭所提到的，壽險公司順勢推出「一罹患失智，就可以獲得一整筆理賠金」的所謂「失智（專屬）保單」。

然而，根據筆者實際看過保單DM及條款內容，以及詢問熟悉保單內容的資深業務員的說法，這類保單有以下幾大問題，值得擔心失智風險的保戶了解：

首先，上述引用文章中所提到的保單，有兩張是「限期繳費、限期保障（最高保障年齡只到90歲）」的定期險種，且並不是只針對失智症進行理賠的保單。

如果是「非只針對失智進行理賠」的保單，當保障範圍更廣、理賠發生率更高時，同一性別、年齡、繳費期間及保額的年繳保費，自然也就會比較貴一些。

且失智症的風險，是與「年齡高低」密切相關的。因為根據衛生福利部所公佈的最新「臺灣社區失智症流行病學調查結果」顯示，全國社區65歲以上長者失智症盛行率調查結果為7.99%，女性失智症盛行率為9.36%，高於男性之6.35%；在65-69歲、70-74歲、75-79歲、80-84歲及85歲以上之年齡別盛行率，分別是2.40%、5.16%、9.10%、16.00%及23.23%，年齡越高失智症盛行率越高。

其次，輕度失智確診後，實際可理賠金額非常少，且費率也真的不太便宜。一般來說，保戶所領到的輕度失智保險金，不過就只是「保險金額的5%」而已。除非被保險人能夠持續生存，並符合一定的標準，才能再領一筆金額更多的「中重度失智保險金」。

但以40歲男性要保人為例，假設投保保額是100萬元，20年期年繳保費（沒有保費折扣狀況下）約是2.1萬多元。假設投保後第二年，就不幸確診為輕度失智，並符合保單條款的領取定義，則該保戶就只能領到5萬元。

如果保戶更為不幸，投保後第三年繳完保費之後，且在免責期間屆滿日之第一年保單年度，就完全符合可以領取「中重度失智保險金」的領取定義，保戶總共只能領到6萬5790元；在免責期間屆滿日之第二年保單年度，且也在繳費期間內，保戶只能領到「總繳保費1.02倍」的保險金。

如果想要領到「中重度失智保險金」，符合條件的被保險人，在免責期間屆滿日之第一年保單年度時，給付金額是「年繳保險費總和之1.02倍」。第二年之後，在繳費期間內，給付金額是「免責期間屆滿時之保險金額」；繳費期間屆滿後，則是「免責期間屆滿時之保險金額之1.05倍」。

我們實際以某家壽險公司的失智險為例，假設40歲男性，擔心可能發生失智，所以投保100萬元、10年繳費的這種失智保單，年繳保費則將近4萬元、10年總繳近40萬元。

假設他不幸在繳費滿10年後的50歲，經專科醫師確診為年輕型失智（好發年齡在40至60歲之間，國際失智症協會統計資料顯示30-64歲失智症盛行率為千分之一），符合「輕度失智保險金」的請領標準（CDR=1），那麼，他可以先拿到5萬元。

之後，假設這位保戶非常不幸，病情急轉直下，並經專科醫師確診，「認知功能障礙」標準大於CDR 2，且超過免責期（90天）後仍生存時，保戶才可以領取一整筆的「中重度失智保險金」（免責期間屆滿日之第一年保單年度，給付金額是「年繳保險費總和之1.02倍」。第二年之後，在繳費期間內，給付金額是「免責期間屆滿時之保險金額」；繳費期間屆滿後，則是「免責期間屆滿時之保險金額之1.05倍」）。

講白一些，買這類保單的保戶，是用近40萬元的成本，以不到千分之一（40~60歲），或甚至1/10（65~80歲）的機率，去賭能不能拿到最少近40萬元，最多105萬元的總理賠金？

且更重要的是：假設保戶在保障到期之間，沒有經確診失智，或是確診失智後沒多久就身故，就只能領到「當年度保額（總年繳保費1.02倍）或保單價值準備金取其高」的「身故或喪葬費用保險金」。

至於買了保單之後，終身未確診失智的被保險人，其他有可能領到保險金的唯一機會，就是到99歲仍生存時，可以領取「總繳保費1.06倍」的祝壽保險金。

失智保險金的給付定義

再者，有關「失智確診」，是有特殊定義的。以某張壽險公司保單為例，其「輕度失智保險金」的給付定義是：「被保險人於本契約有效期間內，首次經醫院專科醫師診斷確定符合條款約定之「認知功能障礙初期」，並於診斷確定時仍生存者，XX人壽按診斷確定當時對應上表第 項約定的保單年度及金額給付輕度失智保險金」。

至於「中重度失智保險金」的請領定義是：被保險人於本契約有效期間內，首次經醫院專科醫師診斷確定符合第二條約定之「認知功能障礙」，並持續符合「認知功能障礙」至免責期間屆滿時仍生存者，本公司按免責期間屆滿時對應下表約定的保單年度及金額給付中重度失智保險金後，本契約效力即行終止。

且依照保單契約條款內容所示，受益人在申領「中重度失智保險金」時，還必須檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。

二、最近一個月內醫院所開具符合第二條約定之「認知功能障礙」的診斷證明書及相關專科醫師開具之臨床失智評分量表（CDR）或其他專業評量表。（但要保人或被保險人為醫師時，不得為被保險人出具診斷證明書或相關診斷評量表）。

三、認知功能障礙之相關病歷摘要。

四、保險金申請書。

受益人申領保險金時，本公司基於審核保險金之需要，得派員或轉請其他醫院之專科醫師審查被保險人之狀態，並得對被保險人的身體予以檢驗；另得徵詢其他醫師之醫學專業意見，並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第十二條約定應給付之期限。

單純由以上的保單條款文字看起來，保戶想要真正獲得理賠時，恐怕還有不少關卡（符合條件），以及資料進行確認。

第四，也是最重要的是：這類保單多半只有一筆錢可拿，拿了之後就沒有後續的定期給付，可能並不符合需要長照者的真正資金需求。可以這麼說，這種失智保單的理賠金，是交給失智者自己拿去運用；至於傳統長照保單，主要是給真正在照顧失智者的家人。

這是因為罹患失智之後的費用支出，包括了定期看診與用藥，以及後續漫長的照護需求，像是居家照顧、日照中心、看護費用、輔具採購、居家空間改造…甚至是照顧的家屬，必須請假、減班，或甚至被迫提前離開職場等的薪水收入損失。

失智新藥價格高昂

但以上費用中最沉重的，並不是前期的單筆輔具採購，或是居家空間改造等支出，甚至是最新推出的昂貴失智新藥，而是定期而持續的專人（不論是家人自行照顧、請看護或入住長照機構）照護費用成本。

一位資深保險業務員就跟筆者強調，也許被確診失智的當事人（被保險人），會很希望能有一整筆錢可拿，並用此去「享受人生」。但是，特別是對於提供被保險人照護的家人來說，定期給付反而比整筆給付「更為有用」。

特別是失智症患者在拿到這一整筆錢之後，若是「自行運用」，恐怕也很難保這筆錢，不會被他人「詐騙殆盡」，或是在自己毫無意識及行為能力之下而「全數花光」。

Box 2、當有嚴重失智傾向的家人抗拒就醫時，家屬可以怎麼做？ 根據施昱丞醫師的經驗，若真的失智，是不太可能會主動求診，反倒會非常抗拒就醫，不承認自己有失智的況況。所以，如果發現家中長輩，有嚴重的失智傾向，又不願意看醫師，確認自己罹患失智，他建議家屬可以採取以下兩個方式： 首先，掛科別比較沒有刺激性的神經內科，而不是精神科或老人科等科別。像我們的老人失智門診，還特別取名為「銀髮智慧門診」，以避免當事人排斥。 其次，可在掛號後，先與醫院個管師預做商量，看診的目的是做個人健康檢查，而心理測試只是包括抽血、電腦斷層等制式化檢查中的一項而已，也可避免當事人拒絕。 至於之後的確診及後續治療，就可以放心交給專業的醫師進行。

總的來說，失智症患者的存活年數，和發病年齡相關。其中，65~70歲發病的平均存活10~11年，90歲以上發病者的存活約3~4年。對於擔心失智之後，長期且龐大的照護費用支出風險，筆者建議的可行方式如下：

首先，優先以「提供定期長照保險金給付」的保單為主。且從「保障周延性」來看，「沒有給付期限」的保單，當然會優於「有給付期限（例如10年或15年）」的保單。

只不過，由於後者年繳保費，較前者便宜許多，個人建議資金不是那麼寬裕及充足的保戶，可以優先投保「有給付期限（例如10年或15年）」，甚至是非終身型的「定期型（例如一年一約）」的保單。

其次，失智風險雖高，但絕對不宜有「買好買滿」的不切實際想法。這是因為目前不論是傳統的長照險、類長照險，或是新型態的失智保單，都有一定的理賠定義及標準。

一旦被保險人的真實狀況，與保單條款裡所載的理賠標準不同，就是無法獲得保險理賠金。所以，筆者更為建議對失智風險特別擔心的民眾，最佳的解決之道，唯有「提早多準備一些退休金」一途。因為，現金的最大好處，就是其在使用上，完全不用看「是否符合理賠定義」。

且根據個人長期以來，對於國內長期照護制度現有困境的了解，就算民眾買到高額的長照險或失智保單，但在未來，能不能找到一個可以提供高品質照護的機構「床位」，恐怕還是滿大的疑問！

以上，筆者認為非常值得民眾參考及深思。