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主管放任惡質員工、逼走大半同事？沒必要為這種公司犧牲人生：越快轉職越好
不對的地方 就盡快轉職
「我還有一個問題……。」
「怎麼了？」
「我在想，會不會和剛才的三個月法則重複。」
「沒關係，先說來聽聽吧。」
「明白了。」
【問題】
無論我向主管反映多少次，他都不處理惡意刁難人的傢伙，結果同事們一個個都辭職了。我其實也想走，但因為怕公司為難，硬是撐了十年。然而，最近每天越來越累，不知道能否給我一些建議？
「這種情況和上個例子不一樣，這個人最好立刻考慮轉職。」
「不是再撐三個月嗎？」
「不，越快離開越好。因為在這樣的地方，還想好好應對，只會磨壞這個人的心。」
什麼意思？我感到疑惑，但仍默默聽下去。
「當然啦，還是要看對方的討人厭程度，不過這家公司已經沒什麼成長空間。」
「您的意思是沒有未來嗎？」
「未來我不敢說，但工作，可不是拿來弄壞身心的。如果會壓垮自己，還不如去更好的地方。因為職場問題，以提問者的立場來看，不是自己就可以解決的。」
「所以說，這是取決於上面的人怎麼做？」
「對啊，愚蠢的領導，比敵人還可怕。當然，這只是我的個人看法，不一定要完全照做。為了確認，你可以等一段時間，自己重新聽一遍，之後再判斷是否要把錄音交給當事人。」
「明白了。」
「說到底，明明周圍的人都辭了一大半，偏偏討人厭的人還能繼續待著──這樣的制度本身就有問題。這是領導，也就是經營者的責任。」
「領導的責任……。」
「你也知道吧，不論好壞，大家總想大事化小、小事化無。」
「嗯，我懂了。」
「這家公司的經營者，一定也知道員工離職的真正原因。只是因為害怕引起風波，所以什麼也不做。但為了這樣的領導，犧牲自己的人生，完全沒有必要。」
每當聽到這類職場鬼故事時，齋藤總是會變得特別激動，彷彿自己的家人被欺負。
（本文摘自大是文化《什麼是夢想？你為什麼要工作？》，作者：永松茂久）
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