工作沒成就感就想跳槽？ 先延後三個月試試看…專家勸：轉職千萬別急著遞辭呈

不要馬上辭職

【問題】 我出社會已邁入第二年，對目前的工作完全沒有成就感，人際關係也不好，所以很想轉職。

「嗯，轉職或許也是個不錯的選擇。不過，原因說不定不在公司，而是在提問者身上。」

「這是什麼意思？」

「要不要離職，這是你自己要決定的事，沒有絕對的正確答案，我也不能下指導棋。不過，就算你決定要轉職，最好不要急著遞辭呈，而是延後三個月。因為在這三個月裡，你必須做一些事情，才能讓自己接下來的職涯既快樂，又充實。」

「那是什麼？」

「接下來的三個月，無論在這份工作上遇到什麼，你都要全力以赴，竭盡所能去做。只要做到這點，你的職涯一定會往更好的方向發展。」 大是文化《什麼是夢想？你為什麼要工作？》，作者：永松茂久

三個月嗎？對當事人來說，或許會覺得很漫長。但如果放在人生時間軸上，三個月並不算久。我一邊思索著，一邊繼續聽下去。

「尤其是年輕人轉職時，最糟糕的就是突然辭職。這會讓人養成壞習慣：『只要不喜歡，立刻辭掉就好。』一旦養成這種習慣，只要遇到一點不順心，就會動不動想跳槽。」

「如果突然離職，公司應該也會很困擾吧？」

「當然，那也是原因之一。但其實，就算公司少了你，還是能照常運作。真正最困擾的，其實是離職的人。」

「那麼，您是指基於責任感或倫理嗎？」

「不是，這只是為了讓提問的人能更幸福。我希望，這位提問者能在接下來的三個月，為現在的工作全力以赴。」

（本文摘自大是文化《什麼是夢想？你為什麼要工作？》，作者：永松茂久）