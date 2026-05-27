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年輕人畢業最好去大公司？打破迷思：什麼事都要自己做反而成長更快
年輕人最好去大公司？
「有什麼特別推薦、適合就職的工作嗎？」
「我最推薦的，是什麼事都要自己做的小公司1。」
「小公司？」
「沒錯。如果提問者很重視個人成長，我會建議你，比起福利健全的大企業，倒不如選一家剛起步、規模小的公司。大企業有明確的部門制度，通常只會讓你做部門相關的事。
「但小公司不同，因為人少，有時你可能要倒垃圾、端茶、影印、打掃，隔天又要參與企劃、跑業務。但也因為什麼都要做，成長得更快。」
可不是嗎？或許就像他說的一樣。
「總結來說，不論做什麼工作，只要心態對了，都能學到很多東西。請務必培養一項技能──享受工作的能力。我想說的只有這些。」
「享受工作的能力」──這句話，其實我已經聽過好幾次，如今能心領神會，心裡有種說不出的驕傲。
這位提問者最後選擇一家小型新創公司。如今，他已經獨立創業，甚至做出超越上一間公司的成績。每次一起吃飯，他總會說：「要是沒有當時的那句話，也不會有現在的我。」
（本文摘自大是文化《什麼是夢想？你為什麼要工作？》，作者：永松茂久）
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