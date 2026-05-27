沒人能讓所有人都喜歡！人際關係「二六二法則」：20％反感你的人根本不用理會

人際關係的二六二法則

談到如何挑選適合相處的人、合作夥伴或能請教的導師，除了前面提過的條件，還有一個重要因素：相性（是否合得來）。

義大利經濟學家維爾弗雷多．帕雷托（Vilfredo Pareto）曾提出一個受後世尊崇的法則：帕雷托法則（Pareto principle），也叫做八二法則，指出收益中大多數（八成）的成果，來自極少數（兩成）的因素。

後來，有人根據這個理論衍生出「二六二法則」。套用在人際關係，可以理解為有20％的人天生對你有好感、60％的人對你無感或沒有特別想法、20％的人對你反感。

因此，如果你想尋找喜歡你的人當你的夥伴或導師，等於是在一開始就先扣除80％的人了。再加上關係要成立，你也必須覺得對方值得信任、相處舒服。換句話說，彼此都有好感，又真正合拍的對象，就更稀少了。

就算是一流的激勵高手，也無法讓所有人都充滿幹勁，因為決定關係品質的關鍵在於是否合得來。所以，所謂的「選人」，本質上就是認清彼此的相性是否契合。

那麼，要怎麼找到契合的對象？首先，必須清楚契合的定義。以下兩種方法可以作為參考：

一、參考過去的經驗

回想曾經合得來、相處愉快或合作順利的朋友。除此之外，在順利合作的經驗中，誰是那個關鍵人物？從篩選的對象中，找出他們的人格特質與行事作風。這些就是「符合自己相性」的人。

同樣的，想知道那些人跟自己不對盤，只要反向操作即可。

二、重新認識自己

或許有人會想：「我還不了解自己嗎？」事實上，這個步驟相當重要。因為多數人往往不知道自己有哪些特點。察覺自己忽視的一面，能擴大選擇與可能性，在人與人的契合度上也是如此。

市面上有不少自我檢測法，如「○○性格診斷」或「△△性向測驗」等。然而，這些測驗的分析方式或判斷較複雜，以下提供幾種簡單又實用的方法：

．詢問朋友自己的優點或長處 ．列出100項自己的強項、弱點與價值觀 ．諮詢顧問、教練或諮商心理師 ．嘗試從未做過的事

其中第二項，之所以要列出100項的原因是，若要寫到100個，內容自然會重複，便能藉此釐清自己的傾向。

第四項踏入未知領域，則更容易顯露真實的一面。如此一來，或許能發現真正的自己：「原來我一到陌生環境，就喜歡躲在角落，或許算是內向的人。」或「沒想到我和什麼對象都能對答如流，是個外向的人呢！」等。

和你相反的人 能補強你的不足

透過這些方法，梳理出自己的強項、弱點、特徵、武器與傾向後，再反過來思考：與你特質相反的人有哪些？

舉例來說，個性謹慎的人，反面可能是大膽或果斷；認真死板型的人，反面或許是靈活或隨興。 大是文化《氛圍力，沒有動力也能前進》，作者：三浦紘樹

為什麼要找相反的特質？因為找出欠缺的素質，往往能成為補強且前進的動力。換句話說，與特質相反的人交往，可以提升生活品質。若是合作夥伴或導師，則有利事業推展，從不同層面的學習中，刺激自己持續進步。

當然，人際關係不完全靠邏輯運作。直覺、感受、氛圍這些因素都很重要。然而，若能事先將合得來、不對盤、互補的類型都整理好、放在心裡，就能大幅降低選人的難度。

此外，價值觀、溝通、正向關係、共同的目標或活動等，也可以作為參考標準。人的性格、特徵乃至適性與否，並非一成不變。因此，即便在選擇朋友或人際關係上看走了眼，也無須放在心上。只要記取教訓，就能培養出識人技巧。

當眼光變得越來越精準時，我們的周圍自然全是助力。

（本文摘自大是文化《氛圍力，沒有動力也能前進》，作者：三浦紘樹）