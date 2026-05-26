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祖克柏名言「完成比完美更重要」！職場與事業合作大忌：太挑剔反而會讓你變窮

聯合新聞網／ 三浦紘樹
臉書創辦人祖克柏「完成比完美更重要」的名言，指出事業成功的鐵則是懂得適當推進並隨時修正，且若察覺與某人相處會打亂生活節奏或越走越偏，就應果斷拉開距離。美聯社
臉書創辦人祖克柏「完成比完美更重要」的名言，指出事業成功的鐵則是懂得適當推進並隨時修正，且若察覺與某人相處會打亂生活節奏或越走越偏，就應果斷拉開距離。美聯社

遠離完美主義者

前面說過，即使提不起勁，也能順應大勢以達到目標。而這個前提就是懂得斷捨離人際關係。以下是8種值得交往的對象，以及8種該避而遠之的人：

值得交往的類型

• 充滿正能量。

• 有共同的目標或嗜好。

• 人品高尚，值得尊敬。

• 博愛且大度。

• 心懷感恩的人。

• 懂得報告、聯絡、商量。

• 笑臉迎人。

• 熱心真誠。

該避而遠之的類型

• 充滿負能量。

• 自我中心。

• 阻礙你發展的人。

• 滿口謊言、虛情假意。

• 投機取巧。

• 常推卸責任。

• 會搬弄是非、說別人壞話。

• 完美主義者。

完美主義會讓你變窮

為什麼完美主義不是優點？若只是普通朋友，當然無所謂；但如果是作為專案、副業或事業上的合作夥伴，最好小心為上。因為完美主義者往往過於挑剔，讓事情難以推進。

臉書（Facebook）創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）曾說：「完成比完美更重要。」

我個人也常說：「太挑剔，就賺不到錢。」若任何事都想著要做到100分，才願意進行下一步，就永遠不會迎來完成的一天。事業成功的鐵則並非每一個階段都苛求完美，而是懂得適當推進，隨時調整或修正。

與人合作時，若能避開完美主義者，成功機率絕對高出好幾倍。

大是文化《氛圍力，沒有動力也能前進》，作者：三浦紘樹
大是文化《氛圍力，沒有動力也能前進》，作者：三浦紘樹

另外，雖然沒有列在清單裡，但那些會逼你做不想做的事，且讓你的生活因此變糟的人，也最好保持距離。最常見的例子是：抽菸、飲酒、賭博。

如果你喜歡且不妨礙你的生活，那沒問題；但如果你刻意避開，卻一直被推薦，甚至被逼著加入，導致心情或生活節奏被打亂，那就應該保持距離。

「和這個人在一起，好像會越走越偏。」只要察覺到這點，並自然拉開距離，你的日子就會開始悄悄朝更好的方向前進。

（本文摘自大是文化《氛圍力，沒有動力也能前進》，作者：三浦紘樹）

祖克柏

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