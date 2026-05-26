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主管冷嘲熱諷讓你失去幹勁？從1000家分店脫穎而出的祕訣：人發揮實力的決定權不在自己

聯合新聞網／ 三浦紘樹
一名業務在業績導向且充斥冷嘲熱諷的前公司表現墊底，跳槽至包容且樂於鼓勵的新環境後卻一飛衝天，成為全國千家分店的頂尖業務。示意圖／Ingimage
一名業務在業績導向且充斥冷嘲熱諷的前公司表現墊底，跳槽至包容且樂於鼓勵的新環境後卻一飛衝天，成為全國千家分店的頂尖業務。示意圖／Ingimage

做事順利的必備條件

你的能力，會在錯誤的環境中消失。我曾見證過，人如何因周遭環境而有完全不同的表現。

以前有位客戶，他是一名業務。前公司專以業績導向，因此他每天都被內部競爭與業務目標壓得喘不過氣。再加上，主管總在聚會中對部屬冷嘲熱諷，他便失去工作的熱情。久而久之，業績自然墊底。不料在他跳槽後，他的業績不僅一飛衝天，甚至在全國1,000家分店中脫穎而出，成為頂尖業務。

他感慨的說：「新公司的主管與同事都很親切，還時常告訴我：『有問題盡量問，不必擔心犯錯。』因此在這裡我能勇於挑戰。」

同一個人，僅因周遭環境不同，表現就有這麼大的變化，真的很令人驚訝。不過，人其實比想像中更容易受周圍環境影響。

有個實驗是這樣的：跳蚤能跳出自身體長150倍的高度，但如果將牠關在一個有蓋的瓶子裡，雖然改不了彈跳的習性，但因為有瓶蓋擋著，時間一久，瓶蓋就成為跳蚤彈跳的天花板。即便打開瓶蓋，也無法跳出瓶外。這個現象告訴我們：生物一旦感覺自己做不到，就會無法發揮原本的潛力。

大是文化《氛圍力，沒有動力也能前進》，作者：三浦紘樹
大是文化《氛圍力，沒有動力也能前進》，作者：三浦紘樹

心理學上把這種現象稱為習得性無助（learned helplessness），由知名心理學家馬汀．塞利格曼（Martin Seligman）於1967年提出。該現象指出，當面對持續而無法避免的壓力時，動物或人會喪失從困境中自救的能力，變得不容易自發行動。

然而，即便失去幹勁，我們仍能找回原本的自己。事實上，跳蚤也是如此：打開蓋子後，瓶子裡的跳蚤已跳不出瓶外。這時，若放入一隻精力充沛的跳蚤，原本那些跳不高的跳蚤，就會因受到外來者鼓舞，發覺自己其實可以做得到，開始越跳越高。

因此，我經常告訴我的學員：「即使現在你完全失去幹勁，但在人生中一定有一、兩次充滿活力、全力以赴的經驗。只要像當時一樣努力，就能順利。」

事實上，人能否發揮實力，決定權不在自己。當身邊盡是一些落井下石的人，自然表現不佳；相反的，生氣蓬勃的氛圍可以激發潛能。因此，順利的先決條件，就是慎選人際關係。

（本文摘自大是文化《氛圍力，沒有動力也能前進》，作者：三浦紘樹）

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