引發軍備競賽？ AI教父小心翼翼把手機關機吐憂慮：中國可能搶得先機

在場的每一個人莫不聽得目瞪口呆。即使有人好不容易擠出一個字，通常也只是「哇」一聲，不過利斯記得，有幾個人低聲說出「天啊」。哈薩比斯的這場演講，帶領聽眾領略現代神經網路的奧秘。

毫無疑問，AI 已經達成革命性、前所未有的突破，尤其是機器學習。後來，我們與哈薩比斯在倫敦私下約吃飯。他小心翼翼的把手機關機，對我們吐露他的憂慮：世界正分化成兩個對立的AI 陣營，分別以西方和中國為中心。

本文摘自《為所有人：WWW之父看到的數位未來》

研究社群正把個人資料源源不絕的提供給AI。由於政府法規限制，Google 必須經過繁瑣的程序，才能把這些資料提供給AI，但中國則不受此限。他擔心這可能讓中國搶得先機。

我也憂慮，AI 可能淪為戰略軍事角力的焦點。在大多數的情況下，網路技術有利於建構眾人協作、共享平台，然而AI 已有許多軍事級的應用，可能引發軍備競賽。

中國早就架設網路防火長城，封鎖大量境外網站。（ 當然，中國不是實施類似網路管制的唯一國家。）與哈薩比斯談過之後，我發覺AI可能帶來更多攻擊性威脅，它能製造武器、研發網路安全探測工具，甚至能突破其他國家的防禦體系。

事實證明，這些憂慮並非杞人憂天。儘管有這些擔憂，但也有理由保持樂觀。當時我對AI 的潛力極度興奮，至今仍然不變。多年來，哈薩比斯率領團隊不斷提升神經網路的能力，從攻克簡單的大型電玩機台遊戲開始，逐步進展到繁複的策略博弈領域。

2016年，搭載神經網路技術的AlphaGo 立下里程碑，首次在圍棋對弈中擊敗人類頂尖棋手李世乭。

2017年，AlphaGo 的升級版AlphaZero 登場，成為有史以來最強的西洋棋電腦。與此同時，哈薩比斯還訓練機器去挑戰棘手的「蛋白質摺疊」（ protein folding），也就是胺基酸長鏈折疊形成立體形狀的過程。生化學家想模擬這種分子摺疊以加速開發新藥，但電腦一直無法解決這個問題。

哈薩比斯的團隊以先前在西洋棋與圍棋上的洞見為基礎，研發出AlphaFold 神經網路，這個系統以史無前例的精準度預測蛋白質的形狀。以前，一個研究生可能要窮盡整個博士研究期間，才能解析單一蛋白質結構，但AlphaFold 只需幾分鐘就能完成。因為這項成就，哈薩比斯在2024 年榮獲諾貝爾化學獎。

十年前，他在全球資訊網週年紀念日為我們祝賀、演講，如今我們再次受邀參加Google 舉辦的慶祝晚宴，這一次輪到我們親自向他道賀！

（本文摘自《為所有人：WWW之父看到的數位未來》作者：提姆．伯納斯－李 譯者：廖月娟)