神經網路能自行學習...DeepMind在AI神進步 哈薩比斯：恐超出人類掌控

在全球資訊網「正式」滿二十五週年的幾週後，Google在色彩繽紛的倫敦辦公室，為全球資訊網基金會舉辦慶祝晚宴。我和利斯抵達時，首先映入眼簾的是牆上一幅接一幅的巨大英國國旗。

我們穿越活潑風格的休息區和豪華自助餐廳，來到員工餐廳，那裡被特別劃分出來作為晚宴場地。這是典型的Google 風格：輕鬆愉快、玩心十足。

我很感激他們願意主辦這場活動。這場聚會別具意義，理由不只一個，因為就在這一天，我第一次見到傑米斯・哈薩比斯（ Demis Hassabis ），他不只是AI 新創企業DeepMind 的傑出電腦科學先驅，後來更成為諾貝爾獎得主。

本文摘自《為所有人：WWW之父看到的數位未來》

幾個月前，Google 以四億美元收購DeepMind。當時，這在AI 領域是前所未有的高價，然而時間證明，這其實是一筆相當划算的投資。在那晚的慶祝活動中，Google 安排我先上台演講，再由哈薩比斯作結。在一頓簡單而美味的晚餐之後，我簡短的講述全球資訊網的過去、現在與未來。

接著，我坐下來，專心聽哈薩比斯概述DeepMind 團隊取得的重大突破。哈薩比斯平易近人，才智超群，說起話來輕聲細語、不疾不徐，表達清晰易懂，但最令我佩服的是，他總能深入淺出的講解複雜的觀念。我發現，愈聰明的人往往愈容易溝通。

哈薩比斯生於倫敦，母親是新加坡華人，父親則是塞浦路斯希臘裔。他年少時的學業成績出色，曾擔任英格蘭青少年國家西洋棋隊隊長。二十出頭時，他曾開發電子遊戲，但覺得這樣的工作挑戰性不足。後來他在倫敦大學學院（University College London）取得博士學位，朝向更宏偉的目標邁進。

2010 年，他與謝恩・萊格（ Shane Legg）及穆斯塔法・蘇萊曼（ Mustafa Suleyman）共同創立DeepMind，想要打造全球第一個「通用型AI」，這種AI 不僅能玩遊戲與破解西洋棋難題，甚至能勝任人類能做的任何任務。

在那場晚宴上，哈薩比斯講述DeepMind 團隊在短短四年間的驚人進展。哈薩比斯不是像語意網社群那樣，在事實層之上建構邏輯，而是使用神經網路，這種軟體能模仿生物的大腦結構。DeepMind 團隊建立一個人工訓練環境，讓神經網路能「自行學習」。

第一個挑戰是簡單的電子遊戲《乓》（Pong）。神經網路可以控制球拍，也能看到遊戲畫面，它接收到的唯一資訊是：得分就對了。一開始神經網路的表現很糟，之後慢慢進步，經過數百萬場遊戲後，終於能像高手那樣玩《乓》。不久，同一個神經網路又學會其他多款經典大型電玩機台遊戲，除了盡量衝高分數，沒有其他任何指示。

我津津有味的聽哈薩比斯演講。雖然我一直對AI 很感興趣，但從未接觸過神經網路方面的研究。在1980 至1990 年代那場漫長而殘酷的「AI 寒冬」，神經網路研究幾乎很難得到資金。我有自己的研究路線，也認識機器學習領域的人。

神經網路固然有趣，卻一直乏善可陳，遇見哈薩比斯後，我才見識到這種不依賴明確邏輯層次、能夠自我學習的系統真的能解決難題。哈薩比斯在演講中提到，這種神經網路未來或許可以應用在許多娛樂與科學領域。最後，他也提出一個警訊：DeepMind 在AI 領域進步神速，繼續這樣發展下去，這種系統或許有一天會超出人類掌控的範圍。

（本文摘自《為所有人：WWW之父看到的數位未來》作者：提姆．伯納斯－李 譯者：廖月娟)