蘋果刻意限制Safari和Chrome行動瀏覽器功能 Google工程師透露「核心內情」

以手機上網來看，雖然瀏覽器的確被手機應用程式取代，但負責向這些應用程式傳送內容的後端基礎架構依然是以HTTP 為基礎。像X（ 前身為Twitter ）、Instagram、YouTube 和TikTok 等熱門應用程式，全都是透過HTTP 來取得內容。

只要你花一天的時間刷新這些動態，其實會與數百個HTTP 伺服器連線。有些服務甚至在應用程式裡嵌入瀏覽器。因此，儘管在這些應用中「網路」似乎隱形，事實上仍然存在，只是在幕後運作。

本文摘自《為所有人：WWW之父看到的數位未來》

然而，各種為手機量身打造的應用程式日益普及，也改變使用者的體驗。就個人電腦而言，至今瀏覽器仍是最主要的應用程式。從文書處理、聊天、串流影片到玩遊戲，幾乎所有在筆電或桌上型電腦上執行的工作，都是在瀏覽器分頁中進行。

但在手機上，情況正好相反，瀏覽器只是眾多應用程式中的一個，通常也不是最常用的應用程式。會出現這種情況，是因為各個內容網站刻意引導使用者進入應用程式生態圈。如果你在行動網頁上開啟Reddit 或類似的網站，網站就會不停的冒出提示，要求你改用專屬的應用程式，因為應用程式能帶來更多的利潤，也讓平台得以追蹤你的使用行為。

簡而言之，他們可掌握更多控制權，同時讓使用者更不容易離開平台去看其他東西。（ Instagram 甚至不讓你在貼文中附上連結，只能放在個人簡介裡。）

我認為，如果每次使用新服務時不必下載應用程式，行動體驗會更好。有趣的是，這正是賈伯斯首次展示iPhone 時展示的理念。如果你看過他在2007 年那場iPhone 發表會的影片，就會注意到他一再強調iPhone 內建的Safari 瀏覽器提供的無限功能。過了一年多，蘋果才推出App Store。

為什麼賈伯斯改變策略？2000 年代後期，我與一位不願具名的Google工程師祕密會面時，找到這個問題的線索。我們在半月灣（Half Moon Bay）的一家餐廳碰面，那個海濱小鎮在矽谷西側，翻過山就能抵達。我們坐在一張俯瞰海景的安靜餐桌，這位工程師向我透露，根據他身在Google 核心掌握的內情，蘋果正刻意限制Safari 和Chrome 行動瀏覽器的功能。

理由很簡單，因為蘋果能從每一款應用程式的銷售中抽取30% 的佣金，還能從訂閱以及在應用程式內購買的服務持續獲利。對蘋果來說，引導開發者開發應用程式遠比開發行動網頁更有利可圖：應用程式能分紅，行動網頁則毫無收益。

我望著太平洋思考。他說得沒錯，蘋果找到了搖錢樹，不只能從應用程式獲利，還能延伸到雜誌訂閱、遊戲內交易，以及任何透過其平台銷售的內容。更過分的是，如果供應商引導用戶改用成本較低的網頁版付款方式，蘋果會把該廠商趕出App Store！

一些大供應商提出抗議，Spotify 向蘋果提出反壟斷訴訟，Amazon 到今天依然不在Kindle 行動版應用程式中銷售電子書。不過，能與蘋果抗衡的商家寥寥無幾，畢竟iPhone的市場影響力太過強大。

我思索蘋果的優勢。App Store 正是營利型「守門人」的典型代表。我一直希望網路能避開這種模式。然而，iPhone 人氣極高，連我都有一支。網路在個人電腦上成功繞過的收費關卡，結果在手機上又重新出現。

（本文摘自《為所有人：WWW之父看到的數位未來》作者：提姆．伯納斯－李 譯者：廖月娟)