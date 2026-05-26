曾獲《時代》選為20世紀最具影響力人物 全球資訊網之父：對Facebook感到失望

在那個Facebook 仍與眾多社群網站相互競爭的年代，我覺得該平台非常有用，除了能讓人跟老朋友、老同學重新搭上線，還能夠擴展社交圈。在最理想的情況下，甚至能讓現實生活過得更加豐富。早期，社群媒體彷彿代表網路發展的下一個階段。

Facebook 的創立概念來自早期網路社群，像是MySpace、Friendster，或是更早的LiveJournal，甚至是幾乎已被人遺忘的AOL Hometown。

本文摘自《為所有人：WWW之父看到的數位未來》

這些服務都擁有使用者產生的資料，所以不符合我心目中網路運作的原則，在我的構想裡，使用者應當對自身的內容擁有完整的控制權和所有權。

當AOL Hometown倒閉時，使用者建立的所有內容全部被刪除，後來Friendster和MySpace 也發生類似的情況，使用者總計花了數百萬小時創作的心血，就這麼付諸流水。

我第一次見到祖克柏是在2010 年代初期。當時他還很年輕，常常穿著帽T。我們原本約好在Facebook 總部見面，但幾天前他罹患流感，最後改去他家。

我們坐在餐桌的兩頭，一邊吃雞肉麵湯，一邊聊天。我對祖克柏印象深刻，他顯然非常聰明又有野心。後來祖克柏指示Facebook 捐款給全球資訊網基金會，對此我萬分感激。

如果說Facebook 令人驚豔，那麼我第一次看到Twitter 和Instagram 的時候，也同樣讚嘆不已。有時，這些服務會被劃分為Web 2.0，意指網路重心轉向可分享的內容，但對我來說，這個標籤並沒有太大的意義。

從我最初構想建立全球資訊網的那一刻，目的就是打造一個讓使用者分享創作內容的場域。社群媒體真正做得好的地方，是把這些資訊整理成容易了解的傳播管道。

令人遺憾的是，隨著技術演進，少數業者逐漸發展成缺乏監理的壟斷巨頭，例如YouTube 主宰影音領域、Instagram 稱霸圖像媒體、Twitter 獨占微網誌，而Facebook 則成為個人社交基地。

這些數位平台正逐漸取代早期手寫HTML、自行架設網站的原始體驗。可想而知，眼見這樣的發展，我的心情很複雜。後來，我逐漸對Facebook 感到失望。

祖克柏在營運長雪柔・桑德伯格（ Sheryl Sandberg）的輔助下，整合用戶數據，實施精準投放廣告策略，藉此讓平台獲利。廣告商透過比對Facebook 數據與瀏覽搜尋紀錄，建構出精細的用戶人口特徵分析，然後撒下天羅地網，在網路上到處追蹤用戶，並精準投放廣告給用戶。

我認為這是在侵犯隱私，因此在演講中提出「資料主權」（data sovereignty）的概念，也就是個人檔案與互動歷程的所有權，應當屬於使用者，而非Facebook。

（本文摘自《為所有人：WWW之父看到的數位未來》作者：提姆．伯納斯－李 譯者：廖月娟)