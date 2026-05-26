科技巨擘誕生的輝煌年代 WWW之父胎教隨母親拜訪電腦客戶、解決程式問題

我出生於1955 年，與史帝夫・賈伯斯（Steve Jobs ）和比爾蓋茲（Bill Gates）同年，而我們這一代人將乘著數位運算的浪潮，開啟前所未有的先河。我的父母是數學和電子工程領域的專家，在曼徹斯特的費蘭蒂公司（Ferranti）工作，這家電子工程公司打造出英國第一款商用電腦。

1950 年左右，兩人因合作研發費蘭蒂馬克一號（Ferranti Mark 1）及其改良機型馬克一號星標版（重達4,500 多公斤）而相識。團隊的工作地點叫做「鐵皮屋」，是一個沿著電子工廠外牆搭建的簡陋建築。

本文摘自《為所有人：WWW之父看到的數位未來》 我的父親參與電腦設計和程式開發工作，母親則用紙帶打孔機寫二進制程式。母親輸出的東西是一捲紙帶，有孔代表1，沒有孔代表0，她很厲害，只要拿著紙帶對著光看，就能直接讀出程式。

披頭四樂團（The Beatles）吉他手喬治・哈里森（George Harrison）的母親懷他時，經常聽BBC 電台的印度古典音樂，而我的胎教，則是隨母親拜訪電腦客戶，在解決程式問題的環境中度過。我記得小時候會和弟弟、妹妹用長長的五孔紙帶把自己纏繞起來。

父親給我取名為提摩西（Timothy，暱稱為Tim），以紀念戰爭中為國捐軀的堂兄。我的父母在倫敦有一棟雙併住宅，位於里奇蒙公園和泰晤士河之間的東辛區（ East Sheen）。他們從1954 年到九十多歲離開人世，在那裡度過幾乎一輩子的時光。

那棟房子靠近東辛區的商業街，也就是上里奇蒙路（UpperRichmond Road），路上有不少傳統老店，像是肉鋪、糕餅店、魚販和蔬果店。我們家有四個孩子，我排行老大，之後還有兩個弟弟和一個妹妹。

我的母親瑪麗・李（ Mary Lee）在我出生後就從公司辭職，把原本可用於學術或職場的聰明才智全部投注在孩子的教養上。她是一位了不起的媽媽，總是鼓勵我們展現創造力和保有好奇心。

我們的家庭生活充滿樂趣。父母對孩子的管教相當寬鬆，依循母親稱為「觀察式放任」的教養哲學。母親會在特殊的日子裡為我們精心策劃尋寶遊戲，例如露營。她還會辦最棒的兒童派對，主題非常精采而多元，我記得有一年的生日派對以太空為主題，她就把太空人腳印貼到天花板上。

她曾經發明一種獨特的年曆，外觀是一個巨大的圓形刻度盤，上面標示出一整年的日子（ 見圖）。每年她都會用紙板做一張新的年曆，來記錄那個年度的點點滴滴。她會先填上即將到來的事情，例如學校放假的時間，讓我們知道還要等多久。

當一天過去，圓盤上的指針就會前進一格，她也會記錄某一天發生的重要事件。指針轉完一圈，這一年的大小事就一目了然。這真是絕妙的發明，在各個方面都比傳統的掛曆來得優秀。直到今天，我仍在辦公室牆上掛著一幅母親做的圓盤年曆，藉此思念她，也提醒自己凡事要跳脫框架、多方嘗試。

我的父母都在戰爭時期修完短期學位課程，並隨即投入電子技術工作。戰後，我的母親去澳洲，在坎培拉附近的斯壯羅山天文台（Mount Stromlo Observatory）工作。休假時，她經常獨自騎摩托車去叢林，帶著用舊降落傘材料做的一個小帳篷。

（本文摘自《為所有人：WWW之父看到的數位未來》作者：提姆．伯納斯－李 譯者：廖月娟)