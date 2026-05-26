與賈伯斯、比爾蓋茲同年出生 WWW發明人：AI代理可幫忙報稅、輔導小孩課業

AI的突破快得驚人，幾乎讓人無法跟上。從技術的角度來看，模仿人類大腦的軟體目前正在大型電腦上快速「演化」，有些電腦的體積大到能填滿整座倉庫，有些電腦卻小得出奇。這些AI需要大量的訓練資料，而這些資料（尤其是ChatGPT等系統）主要來自網路，最終讓開發者打造出近乎神奇的強大系統。

AI agent將改變我們

在不久的將來，「AI代理」（AI agent）將全面改變日常生活，它們能與網路互動、執行任務並達成特定目標。你可以委託AI代理安排度假行程、幫忙報稅，也可以用它來輔導小孩的課業，或訂購日用品。AI代理不僅能連上網路，完成這些任務，甚至會持續改進。

本文摘自《為所有人：WWW之父看到的數位未來》

你將在本書中看到，我從1990年代中期起就持續在想像這類型的網路代理，只是沒有預測到它們會以什麼形式出現。

AI浪潮是我們迄今最大的一個機會，有望為人類帶來巨大的價值。但從前的經驗也告訴我們，我們必須小心謹慎，因為這項技術太過強大，很有可能會帶來反烏托邦式的負面結果。

網路也有負面影響

遺憾的是，我們已經看到一些問題。在過去數十年間，我始終努力維護網路的透明、開源和自由存取。很不幸，近年來網路雖然展現出我熱愛的創意、賦權與協作，但有些社群媒體已經擴張並演變成充滿誤導訊息、有害內容，以及令人上癮的平台。

這與我的初衷背道而馳。然而，正因為網路的這一小部分具有極強的吸引力，使得人們沉迷於其中，難以自拔，在上面耗費大量時間，導致絕大多數網路流量集中在屈指可數的幾個大型平台手中。這些平台不僅取得你的個人資料，還會出售給商業資料仲介，甚至提供給專制政權，這同樣嚴重偏離我的願景。

更惡劣的是，威權政府會把網路作為傳播虛假資訊和監控民眾的工具。在我們享用並讚頌網路有多麼美好的同時，我們也必須正視網路的負面影響。

在AI時代，這些威脅比以往任何時候都更加迫切。為確保網路代理能造福人類，不會受控於企業、政府，或僅為自身利益而運作，我們必須在當下建構以人為本的系統。

在全球資訊網發展的早期，我把設計工具放在個人手中，而不是交給管理者或以營利為主的企業。這是我做過最正確的決定。今天，我們必須建構能重新賦予個人主導權的工具與系統。

社交關聯資料

幸運的是，目前已經有方法升級網路，使它對人類更有幫助。如果使用者對個人資料擁有更強的主導權，就能抵擋破壞使用體驗的惡勢力，並主動尋求新工具，藉此提高生活品質。我和麻省理工學院研究人員開發出一套名為「社交關聯資料」（Social Linked Data, Solid）的協定，除了能讓使用者掌握生活中所有資料，還可以進一步整合，從而創造全新可能。

如此一來，網路就能回歸本質，為創作者提供新的協作工具，同時將權力交還給使用者。隨著AI代理持續演進，它們甚至可能運用Solid搭建出值得信賴的平台，提供令人驚豔的新服務。在我設想的世界中，「信任」是關鍵，你跟AI代理的關係就像你跟律師或醫師的關係一樣，享有同樣的特權和保密性。

奪回網路主導權

2012年，我受邀參加倫敦奧運開幕式，向數億名觀眾傳送訊息。我寫下：「為所有人。」（This Is For Everyone.）在如今的AI時代，我更相信這一點。我們能讓網路重拾初衷，成為跨越文化邊界、激發協作與創造力的工具，並重新點燃人與人之間的同理心。

網路是可以修復的，下一代網路工具的開發者，將有機會拓展人類自我表達能力的新疆界，並贏得大眾的信任。我不知道那個人是誰，也不知道他來自何方。但我知道那份熱情依舊存在，只要我們全力以赴，就能奪回網路的主導權。現在，為時未晚。

（本文摘自《為所有人：WWW之父看到的數位未來》作者：提姆．伯納斯－李 譯者：廖月娟)