他創造出全球資訊網…卻選擇免費交給全世界 WWW之父看到的數位未來

我在三十四歲時提出全球資訊網（World Wide Web, WWW）的構想。當時，我在瑞士的粒子加速器實驗室擔任程式設計師，沒有人要求我做這種東西，也幾乎沒有人預料到這樣的網路日後會有何結果。

我沒去過矽谷，和創投毫無關聯，離史丹佛大學（Stanford University）與麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology, MIT）等電腦科學研究中心也很遙遠。先前，我沒發明過任何東西，沒有專利，沒創過業，沒管理過團隊，發表的研究論文也只有寥寥數篇。

本文摘自《為所有人：WWW之父看到的數位未來》

我工作的地方起初叫做歐洲核子研究理事會（European Council for Nuclear Research），後來改名為歐洲核子研究組織（European Organization for Nuclear Research, CERN），這個國際高能物理實驗室位於瑞士日內瓦，是同類型研究單位中有史以來規模最大、最複雜的實驗室。

CERN的使命是探索物質的最終本質，解答「物質是什麼？從何而來？」等問題。為此，CERN在巨大的環狀加速器中讓次原子粒子沿軌道運行，並持續提升粒子束的能量，使兩束高速粒子在偵測器中對撞，以觀察產生的現象。我協助開發程式碼，讓成千上萬的電腦和儀器設備能夠互通訊息。

在CERN的工作相當有趣。這裡匯聚各國的研究計畫和工作人員，配備多種不同類型的電腦：電腦中心裡有大型主機系統，控制中心裡有工作站電腦，加速器隧道內則有安裝微處理器。整個加速器呈環形，圓周長達27公里，建造在地底下300公尺的位置。

為了管理這些複雜的系統，我需要一個功能強大的資訊系統（其實，他們更需要），才能整合不同的計畫、計算機系統、各個團隊，以及所有參與人員和他們的想法（但他們並非真的知道自己需要什麼）。

我反覆思索，究竟該如何落實這套系統。到了1988年前後，一個構想逐漸清晰：或許能將兩種現有的電腦技術結合為單一平台。

第一種技術是網際網路，這套協定能讓電腦相互通訊。第二種技術則是超文本，能為技術手冊或日記等一般文件加入「連結」，賦予這些文字全新的生命力。我相信，這些連結能讓使用者在網路世界中輕鬆穿梭與瀏覽。

這種去中心化的架構能為創造力帶來網路效應：隨著全球數百萬人開始彼此連結、互相分享、相互追蹤，新的潮流、新的可能性、新的產品便會不斷湧現。如果每個人能把所有東西放上這個網路，假以時日，網路上的內容將無所不包。

由於我建構的網路能連結眾多的人、系統和國家，我將它命名為全球資訊網。然而，每次我向人們描繪這個願景，大多數人似乎都覺得我有點異想天開。

（本文摘自《為所有人：WWW之父看到的數位未來》作者：提姆．伯納斯－李 譯者：廖月娟)