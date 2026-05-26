美國總統競選團隊在用的情緒領導法 利用神經能量密碼擺脫痛苦、焦慮

情緒，在最基本的神經生理學層次，是電能和化學能的交互作用，表現成你身體裡的感覺。不論你覺得焦慮、自信、平靜，或累壞了，這些都是神經能量學的體驗，都是大腦的能量。

奇妙的是，當你能使痛苦的能量為自己所用，這樣的你最強勁，就像巨無霸客機是用上四具引擎時最有力，而非只用一具引擎時，你也是在用上所有能量，甚至包括痛苦的能量時最強大。

我知道我們很容易把痛苦當成厄運的前兆，是必須得立刻避免的事情，但痛苦正是通往力量的途徑，那確切告訴你，你需要什麼，才能在此時此刻感覺更完整。例如：

．如果你覺得筋疲力竭，這股能量就是在發送你想休息的信號。 ．如果你覺得被背叛，這股能量就是在傳達你想要忠誠。 ．如果你覺得被拒絕，這股能量就是在傳達你想要連結。 ．如果你看到某人達成了不起的成績而心生嫉妒，這股能量就是在傳達你想要幹一番大事。 ．如果你感受到煩悶的情緒痛苦，這股能量就是在傳達你想要多一點活力。

本文摘自《情緒使你更強大》

請注意，你的情緒痛苦，例如累壞了、受挫、被背叛等，其實正在指引你往更強大的自主前進。那告訴你，你真正想要的是什麼。你的痛苦本身就是有更大的力量在等著你的證據，就像你如果不識黑暗，就不知何謂光明，你會感受到痛苦也是因為你記得自己有力量。

例如，你會感覺工作單調乏味，是因為你知道自己應該是活力四射的。你在遭到拒絕時心如刀割，是因為你認為自己可以和對方建立緊密的連結。若不是有某部分的你記得自己的大膽願景、璀璨夢想和崇高希望，你就不會因為欠缺這些而感到痛苦了。

你已經知道自己想要有話直說；你已經知道自己想要表達內心的願景；你已經知道未來還有更多東西等著你，就是因為知道這些，知道你目前所在的位置和你真正想要的之間的落差，所以你才有了情緒。

你的情緒痛苦主要來自你為了持續證明自己的價值而一直在做的事，你是否常過勞、過度思考、過度付出、過分承諾、過度溝通？如果你曾經執迷於上面這些令你痛苦的行為，你會這麼做只有一個原因：你相信自己的價值是可以討論的。

諷刺的是，上述每一種都是保護你免受痛苦的安全行為。就拿過勞來說好了，人類史上從來沒有誰會說：「我累死了，可是你知道什麼事很好玩嗎？再花五小時回電子郵件。」但我卻常碰到成就斐然的領導人，就算真的非休息不可了，也不肯休息。

這本書從頭到尾都在討論力量，討論恢復力量、提升力量、轉化力量等，一定要記住我們幫力量下的定義：力量是你的價值，也就是你的整體，所蘊含的強大、正向能量。

那是當你容許你所有能量存在，而非抽乾你已經擁有的全部潛能時，就會出現的活力。當你主張你的完整性，你就會成為活生生的標準，向他人示範，他們也可以如何取回生命完整的力量。

（本文摘自《情緒使你更強大》作者：茱莉亞．迪甘吉 譯者：洪世民)