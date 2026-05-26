頂客族夫妻遭遇不幸！律師揭「驚人繼承順序」：弟媳多活三天由前夫三子女全數繼承

有位網友留言給我：「弟弟和弟媳發生車禍，弟弟先離開，弟媳3天後也離世。

他們兩位沒有子女，弟弟還有媽媽和兄妹在世，不過弟媳是再婚，和前夫有3位子女。這兩位生前都沒有立遺囑，這樣弟和弟媳的遺產誰繼承？繼承人的應繼分是多少？」

遇到這種「相繼離世」的狀況...弟弟遺產的一半將會由弟媳跟前夫所生的子女繼承

1. 離世順序 決定財產的去向

如果弟弟和弟媳「同時」上天堂，弟弟的遺產將「全部」由媽媽繼承。

如今，頂客族的弟弟先走，而弟媳當時還活著，所以，將由弟媳與媽媽共同繼承弟弟的遺產，因為法律上，繼承的認定是從「人生」畢業的那一刻開始，只要弟媳多活1秒鐘，她就是弟弟的繼承人。

2. 媽媽與弟媳各有繼承一半遺產的權利

因為弟弟沒有子女，由第二順位的法定繼承人「父母」來繼承，「父母」與「配偶」應繼分比例是一人一半，也就是弟弟的遺產由「弟媳」和「媽媽」來共同繼承，各有繼承一半遺產的權利。

因為媽媽還健在，所以第三順位的兄弟姊妹就沒有弟弟遺產的繼承權。

3. 弟媳的遺產則由「前夫的3個孩子」全部繼承

弟媳在3天後離世，這時候她的遺產，包含了她自己原本的財產，以及她剛繼承的「弟弟一半財產」，就會由她的第一順位繼承人，也就是她與前夫生的3個子女來共同繼承（一人1/3應繼分），不論這3個孩子與弟媳的關係如何，他們是弟媳的子女就可以繼承，如果子女還未成年，媳婦的前夫將以子女的法定代理人身分管理遺產。

先寫下遺囑！在我忘記呼吸的時候，我的遺囑就可以把每一段親情，做最溫柔、最細緻的安排。 —蘇家宏律師

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