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主管鞭策不敬業員工搞到自己熄火 神經心理學家：3者斷裂難以發揮力量

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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理解你的情緒能量是這個過程的一部分，但決定你情緒力大小的，是你能否學會善用這些情緒能量引導自己，特別是具挑戰性的情緒能量。因此，後面幾章我會聊聊如何以具備情緒智慧的方式自我領導。

無論你是率領多支大型團隊的主管、意欲克服創業挑戰的企業家、帶領小生命的爸媽、引領兒童學習的教師，或只是想過情感富足人生的人，這本書都很適合你。我知道坊間已經有很多探討領導力的優質讀物，談領導策略、領導架構、領導的溝通方式等，但這本書有兩個方面不同。

本文摘自《情緒使你更強大》
本文摘自《情緒使你更強大》

首先，我們討論的「領導」不是位階，而是整體的身分。就我們的目的而言，領導不必然代表你是執行長或有多少名下屬，我們的意義更為廣泛，也很簡單：你有本事運用自身的能量來影響自己的生命。這意味你的領導不只是你在朝九晚五之間做的事，而是關係你終其一生是什麼樣的人。

是關於你在職場、在家中、在教養時、在人際關係裡，以及社群媒體上，如何管理你的人生。

其次，你能否領導他人，取決於你能否運用你的情緒能量領導自己。在我的研究中，經常見到各類型的領導者對其他人的情緒感受投入大量心力，像是主管擔心下屬、父母牽掛孩子或情人的腦海全為伴侶占據。

相反的，我們很少見到領導人有意識的反省自己的情緒感受，雖然那才是會對他們自己和別人的人生造成衝擊的主要力量。

倘若我們的領導、我們的情緒和我們的影響這三者間出現斷裂，就難以徹底發揮我們真正擁有的力量。

這不是說別人的情緒對你的人生無關重要，恰恰相反，其實那極為重要。事實上，神經科學的證據在在顯示，情緒會傳染，大量科學文獻證實，不論在神經和生理方面，人都很容易讓自己的內在情緒狀態與周圍的人同步。

儘管你無法直接控制他人的情緒狀態，人們卻會受你的情緒能量影響。例如，因孩子靜不下來而備受挫折的爸媽沒辦法安撫孩子，但只要爸媽的內在狀態變得平靜，失控的孩子便會迅速朝這股撫慰的情緒能量校準。

同樣的，有些主管想方設法要不敬業的員工敬業，一想到團隊有多缺乏動力，就覺得自己跟著熄火，不過一旦這位主管找到內在動力，不敬業的員工就會逐漸向他們的領導者看齊。

我們的生命會在我們感受到自身情緒痛苦的那一刻崩潰，但在遇到讓自己產生緊張、恐懼、不足和憂慮等負面感覺的情境之前，你是沒有困擾的。

你怎麼引領人生前進，與你帶領自己度過難熬情緒的方式息息相關，包括你做的決定、你講話的方式、你承擔的風險，以及你維繫的連結。當領導人改變自己與情緒的關係，人際關係會隨之改變，世界也會跟著升級。

（本文摘自《情緒使你更強大》作者：茱莉亞．迪甘吉 譯者：洪世民)

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