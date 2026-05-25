新創事業創辦人常愛說「1字」認飛撲救球是職責 最後崩潰：我像行屍走肉

你的情緒力能有多大，取決於你維持完整的程度，而你能否保持完整，端賴你能否拒絕自我分裂。要測量你的情緒力，最清楚的指標就是看你能夠把拒絕否認真實情緒這件事做到何種地步。

換種說法：你有多願意處理你的負面情緒，就顯示你有多相信自己完整無缺，你有多相信自己完完全全屬於那個完整個體，甚至包括考驗你或令你為難的部分。

如果痛苦是妨礙你實現渴望的阻力，那力量就是容許你如願以償的能量了。你擁有情緒力的例子包括：

‧在難以啟齒時大膽說出口。 ‧在他人不認同你時相信自己。 ‧就算犯錯，依然相信自己。 ‧就算別人都說不合理，依然追求你的目標。 ‧就算害怕，還是去做你相信是對的事。 ‧就算別人不會了解，仍然努力了解自己。 ‧就算在沒有確切證據的時刻，依然相信你的價值。

本文摘自《情緒使你更強大》 每當你運用你的能量轉換工作、展開一項新計畫、改善人際關係，或進一步發展你的好構想時，你都是在汲取你的力量，來在生命中創造想要的成效。

當我用「力」這個字眼時，當然不是指專橫的行為，例如控制或操縱他人，雖然這也常誤稱為力量。嚴格來說，操縱和控制是情緒軟弱，而非力之展現。

情緒力在充滿不確定的時刻格外重要，因為那讓你得以在外力讓你難以維繫願景時堅持下去。情緒力意味你吸收了可能摧毀你的力量，將之轉化為你更添自信、自主的證據。

例如，安東尼是非常成功的新創事業創辦人，跟前文的凱瑞有一點類似，他也有在不想答應時說「好」的習慣。每一次安東尼不誠懇的說「好」，得投入心力於他其實認為無用或無趣的案子和行動，他都覺得自己疲憊不堪。儘管如此，安東尼仍因非常善於處理危急情勢而享有盛名。

安東尼來找我是因為他「覺得自己像行屍走肉。」他的活力不怎麼充沛。我問他為什麼要答應去做自己不覺得有用的事，他說：「飛撲救球是他的職責。」我們無法一邊抗衡自己的能量，又想得到更大的權能；你不可能一邊否認自己受傷，又指望培養更大的復原力；不可能忽略你已筋疲力盡的事實，又想覺得生龍活虎。

安東尼唯有先尊重自己的界線，平靜的告訴別人他不可能親自解決每一個問題，要信任團隊的能力，這樣他才可能覺得自己更像個領導人，而非疲憊不堪的工具人。

我也希望你換種方式思考情緒力。我們還會用另一個詞語來形容你的情緒力：有價值。有價值意味你相信自己與生俱來的完整，你完完全全屬於那個整體，全部的你都有價值，不只是快樂的部分，不只是聰明的部分，不只是好看或埋頭苦幹的部分，是所有部分都是。

（本文摘自《情緒使你更強大》作者：茱莉亞．迪甘吉 譯者：洪世民)