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複委託交易夯 年輕小資族也是功臣
複委託金額驚人翻倍，核心關鍵在於美股強大吸金力。法人指出，在全球高通膨考驗時代，國人不再局限於台股，而透過複委託直搗美股與海外ETF，將資金配置在全球最強勢經濟體，「美股淘金熱」背後代表的是台灣投資人資產配置邏輯的質變，以及各大券商在數位工具與手續費的激烈廝殺。
面對這波「全民瘋海外」熱潮，國內各大券商紛紛使出渾身解數。過去複委託投資因「每筆手續費設有最低門檻」，如15至39美元，讓不少投資人卻步，但隨台資券商紛紛大打價格戰，大大降低投資門檻。
券商高層坦言，台股高檔震盪，券商為開拓多元收入，正全力將複委託打造成獲利的「第二隻腳」。透過優化手機APP的流暢度、提供即時免費美股報價，讓複委託從過去高資產族的專利，走向長線資產配置的「剛性習慣」。
除大戶資金外，這波浪潮最大功臣其實是年輕小資族。國內券商近年積極推廣「美股定期定額」與「碎股交易」，打破過去買美股動輒得準備新台幣數十萬元的框架，降低國際投資門檻，讓小資族也可「化整為零」利用數位工具理財。
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