複委託交易夯前四月增97% 投資美國占七成 凸顯國人擁抱全球龍頭企業

國人瘋海外投資，4月券商複委託金額高達1.61兆元，刷新歷史紀錄，前四月累積金額狂飆至5.8兆元，較去年同期近乎翻倍，成長97.4％，除顯示國人分散投資配置、擁抱全球龍頭企業的強大需求，更凸顯券商「複委託新藍海」來臨。

根據券商公會統計，今年前四月國人投資海外最愛區域，美國以高達4.13兆元成交金額高居第一，占比突破七成，達70.7％；第二至五名依序為英國5,882億元、占10％，香港3,852億元、占6.6％，日本2,159億元、占3.7％，德國1,037億元、占1.8％。

以投資美國來看，國人複委託買入以美股個股居多，占比57.6％，買進美股相關ETF比率占33.3％，兩者合計超越九成。券商經紀部門主管指出，這顯示國人投資美國市場雖有指數型工具輔助，但操作仍以直接參與個股、追求超額報酬（Alpha）為最主要的心頭好。

進一步觀察「豐存股」與「投資先生」等主流券商APP統計的熱門美股標的，名列前茅者包括S&P 500 ETF、那斯達克100 ETF、輝達（NVIDIA）、美光、富時全球全市場指數ETF、美國上市半導體25指數ETF、谷歌、英特爾、台積電ADR、博通等。

整體投資組合高度聚焦在全球AI科技巨擘、半導體供應鏈及美股核心指數。法人分析，受惠輝達、美光等巨頭財報頻創佳績，強烈的財富效應吸引台灣投資人以「複委託直球對決」，國內投資人以對本土電子業、半導體供應鏈的熟悉度，直接延伸至美股上游龍頭，例如買進谷歌、博通，甚至透過台積電ADR進行跨市場套利與配置。

此外，法人點出，隨全球資金避險需求，長線資金也大舉流入美股核心指數ETF與美債ETF，形成「科技股衝鋒、指數型ETF築底」的雙軌並進格局，成為推升複委託金額創歷史天量動能。