快訊

雲林北港親子休閒區要命鋼索 孩童玩耍卻遭「割喉」重創血流如注

不只要備妥護照影本！旅行社提醒出國必拍1照片：是救命稻草

南韓星巴克「坦克日」爭議延燒 抵制潮擴及教育圈、要逼美總部出手

聽新聞
0:00 / 0:00

為什麼一百萬要花很久才出現？吸引力法則：是你相信了難易快慢精靈才如實回應

聯合新聞網／ 朗達‧拜恩
《願望煉金術》作者珍娜維弗貝倫德指出，宇宙法則並沒有規模與時間的限制，給予投資人一元或一百萬元其實毫無差別，是人們心中對難易與快慢的信念決定了實現的速度。示意圖／Ingimage
《願望煉金術》作者珍娜維弗貝倫德指出，宇宙法則並沒有規模與時間的限制，給予投資人一元或一百萬元其實毫無差別，是人們心中對難易與快慢的信念決定了實現的速度。示意圖／Ingimage

在心中描繪畫面，不是在努力改變自然法則，而是在實踐自然法則。

—珍娜維弗．貝倫德（Geneviève Behrend），《願望煉金術》作者

對回應心智的宇宙法則來說，時間並不存在。宇宙法則只有一個時刻：那就是現在、當下。因此，你所有的力量都在當下！而且，對宇宙來說，根本沒有「大小」這回事。

給你一元或一百萬元，對宇宙來說並沒有差別。

當你想要實現某個願望，請記得：在宇宙法則裡，沒有規模，也沒有時間。是我們相信了難易、快慢的區別，才讓這些差異感覺真實。當你覺得一塊錢很小、很快就能實現，而一百萬元很大、要花很久才可能出現，這樣的信念就會讓你體驗到真的需要多花點時間。不管你相信什麼，精靈都會說：「你有求，我必應。」

我們是創造者。你心裡想的每一個念頭，宇宙都會回應，並幫助你實現。

方智《致富：21天建立吸引財富的習慣》，作者：朗達‧拜恩
方智《致富：21天建立吸引財富的習慣》，作者：朗達‧拜恩

今天，我要請你在心中描繪出自己吸引到一筆錢─就是一塊錢！請你閉上眼睛，想像自己收到了一塊錢的現金，而且真切地感受到這件事正在發生。

我會精準地請你想像一塊錢，是因為大部分的人都覺得要獲得一塊錢很簡單，所以馬上就能相信這件事會發生。創造過程的第一步和第二步都完成了，接下來就進入第三步：接收！

你今天幾乎一定會收到這一塊錢，但這件事情發生的時候，你會注意到嗎？請記得宇宙法則會用最快速、最簡單的方式讓你收到這一塊錢─可能以任何形式出現。也許是你買東西時剛好有優惠折扣、有人請你喝咖啡、你在街上撿到一枚硬幣、在口袋裡發現一塊錢，或是某張帳單免收一塊錢或其他金額。

請保持覺察，留意你的錢隨時會出現！

今天的練習看似超級無敵簡單，但重點是要讓你親身感受顯化的力量，你體驗過一次，未來就能實現更大更好的目標！

請記得
持續練習把花出去的錢轉變為
流進來的錢。
今晚邊睡邊聽財富肯定句。

（本文摘自方智《致富：21天建立吸引財富的習慣》，作者：朗達‧拜恩）

相關新聞

為什麼一百萬要花很久才出現？吸引力法則：是你相信了難易快慢精靈才如實回應

宇宙法則認為，時間並不存在，願望的實現不受「大小」影響。只要專注當下，並相信自己能輕鬆獲得財富，便能迅速吸引所需。專家建議透過簡單練習感受顯化力量，以便未來實現更大目標。

囤物、失戀、險被趕出家門...「減法」救了她！ ABCD帳戶法 + 全球股債配 一年收入逾千萬

許多人提到理財，腦中浮現第一個念頭往往是「如何賺更多」，追求更高投報率，然而開銷往往也隨著收入增加而膨脹，導致賺愈多花愈多。「整理鍊金術師」小印曾是購物狂，公仔塞滿家中角落，直到面臨「差點被父親趕出家

停止用錢不夠的負面思維對抗金錢！吸引力法則之父：想消弭匱乏就必須專注豐盛

查爾斯．哈尼爾，吸引力法則之父，強調專注於豐盛而非匱乏，能改變人生。為了吸引金錢，讀者被邀請製作願望清單，列出與金錢相關的目標，創造正向思維，提升實現夢想的可能性。

《「我是有錢人」迷思798》由國民年金三筆給付落空 看勞保老年年金一次請領的重要性

前幾天，有媒體報導指出，一名網友替親人處理後事時，才發現國民年金不是「有繳就一定領得到」。該名親戚生前沒有勞保，但長期繳納國民年金保費，原以為過世後家屬至少能申請老年年金…

便利性才是重點？投資選複委託還是海外券商 行家建議：國內更香

一開始只是單純想調整投資配置？一名Dcard網友提到，他在國泰買美股ETF一段時間後，開始考慮把部分資金轉去操作個股，也因此認真比較海外券商與國內複委託的差別。原本他也被海外券商「免手續費」吸引，但在實際計算成本後發現，對於小額、分批進場的投資方式來說，反而不一定划算，尤其電匯與相關費用會直接吃掉一部分本金。

被動收入多少能開除老闆？他裸辭靠股息過活 曝身心變化：物慾大降

「每個月有2萬元被動收入，真的就不想上班了嗎？」一名網友在Dcard理財板分享，自己裸辭近一年後，靠約270萬元投入高股息ETF，平均每月可領1.8萬至2.1萬元配息，過著插花、散步、陪伴家人的生活，坦言這是多年來夢寐以求的日子。貼文曝光後，引發大批網友熱議，不少人直言「如果每月被動收入能達5萬元，真的可以考慮不工作」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。