為什麼一百萬要花很久才出現？吸引力法則：是你相信了難易快慢精靈才如實回應

在心中描繪畫面，不是在努力改變自然法則，而是在實踐自然法則。 —珍娜維弗．貝倫德（Geneviève Behrend），《願望煉金術》作者

對回應心智的宇宙法則來說，時間並不存在。宇宙法則只有一個時刻：那就是現在、當下。因此，你所有的力量都在當下！而且，對宇宙來說，根本沒有「大小」這回事。

給你一元或一百萬元，對宇宙來說並沒有差別。

當你想要實現某個願望，請記得：在宇宙法則裡，沒有規模，也沒有時間。是我們相信了難易、快慢的區別，才讓這些差異感覺真實。當你覺得一塊錢很小、很快就能實現，而一百萬元很大、要花很久才可能出現，這樣的信念就會讓你體驗到真的需要多花點時間。不管你相信什麼，精靈都會說：「你有求，我必應。」

我們是創造者。你心裡想的每一個念頭，宇宙都會回應，並幫助你實現。 方智《致富：21天建立吸引財富的習慣》，作者：朗達‧拜恩

今天，我要請你在心中描繪出自己吸引到一筆錢─就是一塊錢！請你閉上眼睛，想像自己收到了一塊錢的現金，而且真切地感受到這件事正在發生。

我會精準地請你想像一塊錢，是因為大部分的人都覺得要獲得一塊錢很簡單，所以馬上就能相信這件事會發生。創造過程的第一步和第二步都完成了，接下來就進入第三步：接收！

你今天幾乎一定會收到這一塊錢，但這件事情發生的時候，你會注意到嗎？請記得宇宙法則會用最快速、最簡單的方式讓你收到這一塊錢─可能以任何形式出現。也許是你買東西時剛好有優惠折扣、有人請你喝咖啡、你在街上撿到一枚硬幣、在口袋裡發現一塊錢，或是某張帳單免收一塊錢或其他金額。

請保持覺察，留意你的錢隨時會出現！

今天的練習看似超級無敵簡單，但重點是要讓你親身感受顯化的力量，你體驗過一次，未來就能實現更大更好的目標！

請記得

持續練習把花出去的錢轉變為

流進來的錢。

今晚邊睡邊聽財富肯定句。

（本文摘自方智《致富：21天建立吸引財富的習慣》，作者：朗達‧拜恩）