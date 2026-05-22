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停止用錢不夠的負面思維對抗金錢！吸引力法則之父：想消弭匱乏就必須專注豐盛

聯合新聞網／ 朗達‧拜恩
吸引力法則之父查爾斯哈尼爾指出，若想消弭生活中的匱乏，就必須將思維從想著不要什麼轉為專注於豐盛。示意圖／Ingimage
吸引力法則之父查爾斯哈尼爾指出，若想消弭生活中的匱乏，就必須將思維從想著不要什麼轉為專注於豐盛。示意圖／Ingimage

要消弭匱乏，就專注於豐盛。

—­查爾斯．哈尼爾（Charles F. Haanel），吸引力法則之父

只要別用「錢不夠」的負面思維來對抗金錢，你渴望的一切幾乎就能立刻到手。你想要的，和你不想要的，都會出現在你的生命中。

很多人的問題是沒意識到自己一直在想著不要什麼，還納悶為什麼人生曲折一波未平一波又起，簡直沒完沒了。如果你也和他們一樣，那麼，一切都將改變。道理很簡單：

改變你的想法 就能改變你的人生！

今天，請你製作願望清單，把所有與金錢有關，或需要花錢才能得到的東西統統寫下來。

你的清單上應該至少要有二十個願望，如果你的願望不只二十個，儘管寫下來。

方智《致富：21天建立吸引財富的習慣》，作者：朗達‧拜恩
方智《致富：21天建立吸引財富的習慣》，作者：朗達‧拜恩

你能許的願沒有上限，而你會看到，你能收到的也沒有上限。你的願望可大可小，最好有大有小。

你可能希望增加銀行存款、得到薪水令人滿意的工作、清償所有債務、買新房子或新車子、搭頭等艙出國、購入喜歡的新鞋子、新筆電或新手機。

你可以納入生活中其他方面的願望，像是健康、工作、家庭、興趣。你可以加上想去哪些地方旅遊。你有沒有特別想去的演唱會或球賽？你想要一座游泳池嗎？還是遊艇？新家具、家電、衣服、珠寶？你想不想要把錢贈與某個親朋好友，或捐給慈善機構？

這是你的夢想清單─

如果錢不是問題，你最想擁有、最想實現的一切。

如果有任何念頭跑出來說「你太貪心了」，或是「這些願望是不可能實現的」，請忽略這些聲音。這個練習應該很好玩，你在列願望清單的時候心情應該要很好！如果你在寫的時候心情沒有很好，就先離開，等感覺好一點時再回來寫。擬願望清單的時候，心情要好才會實現。

寫完之後，請把每一個項目需要多少錢加一加。你可以研究一下金額或概略估算。你的願望清單可能看起來像這樣：

就這樣一直寫下去，至少列出二十項。

這就是你今天的功課！

祝你寫得開心！

1.清償所有債務：8,300美元

2.新的洗脫烘洗衣機：1,500美元

3.清償爸媽的債務：7,000美元

4.新的休旅車：70,000美元

5.歐洲之旅：8,000美元

6.新工作：年薪100,000美元

7.銀行存款：至少50,000美元

8.新手機：1,000美元

9.新的運動鞋：90美元

10.新雨衣：70美元

（本文摘自方智《致富：21天建立吸引財富的習慣》，作者：朗達‧拜恩）

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