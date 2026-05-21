《「我是有錢人」迷思798》由國民年金三筆給付落空 看勞保老年年金一次請領的重要性

前幾天，有媒體報導指出，一名網友替親人處理後事時，才發現國民年金不是「有繳就一定領得到」。該名親戚生前沒有勞保，但長期繳納國民年金保費，原以為過世後家屬至少能申請老年年金、遺屬年金或喪葬給付，沒想到最後因資格不符，三筆錢全都領不到，引發網友熱議。

面對社會大眾的熱議，勞動部勞工保險局國民年金組組長烏惟揚表示，被保險人滿65歲前1個月，都會收到老年年金請領通知，如果生前提出申請，在核定過程中死亡，家屬至少仍可領到至少1個月的年金。另外，衛福部社保司表示，制度確實有調整空間，將來擬「免申請也發放」方向實行。

但事實上，後續仍有以下兩大問題未解：

首先，是年金領取金額不高。依照國民年金投保年齡的規定，是從25到65歲為止，115年1月1日起，國民年金月投保金額由19,761元調整為 21,103 元。假設有最長40年的投保年資，以目前國民年金給付公式來看，每月最多不過領取9535元到1萬0974元。

而以上，還是以年資最高40年計算。因為，很少人能夠從25開始，就一直沒有工作到65歲。假設年資只有15年，每月只不過領取4115元到6107元。

其次很重要的重點是：假設可請領國民年金的遺屬（年滿65歲但未及請領老年年金給付前死亡減半給付：https://www.bli.gov.tw/0014364.html），並不符合「社會弱勢」的資格（https://www.bli.gov.tw/0014363.html），當事人領完這一個月的數千元國民年金之後，遺屬也沒法繼續請領遺屬年金。

當然，正如同衛福部社會保險司司長張鈺旋說，國保屬於社會保險，社會保險的本質是風險分攤。且國保制度中的遺屬年金，由弱勢家屬依順位請領，但若沒有符合資格的弱勢遺屬，則無法領取。

但是，正因為社會保險的設計，是為了「照顧弱勢家屬」。所以，筆者想趁這則新聞，提醒人數更多有資格請領勞保老年給付，特別是民國98年1月1日之前，就有勞保年資的被保險人（因為在民國98年1月1日之後才有勞保年資的人，就只有「老年年金」的單一選項），現在開始可得認真思考：到底要不要請請領可以「老年年金」？還是「一次請領老年給付」？

一次請領老年給付

老實說，過去關於這個問題，包括很多理財專家，都是從「數字計算」的角度，建議民眾申請「活到老，領到老」的年金，而不是「一次請兩老年給付」，其中大的理由便是：「年金只要領超過一定期間（例如7~10年，視個人最高投保薪資，以及是否領取減額年金而定），金額就超過『一次請領老年給付』」。

然而，筆者卻完全不這麼提供建議，因為每一位勞保被保險人的狀況完全不同，自然不能完全以「數字高低」，做為選擇的唯一依據，反倒要視個人的狀況進行選擇。

特別是有以下擔憂或想法的勞工，個人非常傾向建議「早早一次請領老年給付」，並且全數投入積極穩健的投資標的，以便繼續累積出更多的退休金，供自己退休之後所用。

勞保永遠不會倒？

第一種、對於勞保基金「破產」有疑慮者。儘管立法院於2025年12月30日，三讀通過《勞工保險條例》修正案，正式將「政府負最後支付責任」明文入法，確立「有政府、不會倒」的承諾，

但是，由於「勞保費率極低」、「老年化之下，請領人數及金額更加爆增」，以及「基金運用報酬率低（單是0050的年化報酬率，都可以是勞保基金的2~3倍，因為根據中華民國退休金協會網站的資料，以幾何平均數計算的近十的報酬率數字，勞保基金就只有6.33%。至於與台股大盤幾乎連動的0050 ETF為例，近十年的報酬率，至少有18%以上）」之下，就算政府不斷進行「撥補」，但在少子化，政府稅收可能不足之下，還能保證「勞保永遠不倒」，或甚至是像軍公教年改一樣，「減少未來可領年金金額」嗎？

需符合條件才能領

第二種、自認年金領不了多久，特別是單身、沒有可以請領年金對象者。當然，這世上沒人知道自己活多久？特別是如果領了沒幾年，自己就與上帝喝咖啡去了。

且雖然依法，符合條件的遺屬可以領取「勞保老年年金與一次請領老年給付」的差額金，或是金額一半的「遺屬年金」。只不過，魔鬼藏在細節理，可領「遺屬」還必須符合一定的嚴格條件，才能領這筆錢。

這情況，就與文章開頭所提到的那個國保案例類似—只要沒有符合「領取遺屬年金」的繼承人，不論是「差額金」或「減半的遺屬年金」，全都會「停發」。

＠名詞解釋：勞保老年年金與一次領的差額金 根據勞保局網頁的解說，根據《勞保條例》第63條之1規定，被保險人退保，且在領取老年年金期間死亡者，其符合規定的遺屬，得請領遺屬年金。 但在勞保年金施行前有保險年資者，並符合第58條第2項各款所定的條件（即符合「一次請領老年給付資格」），其遺屬除了可依規定，請領遺屬年金給付之外，也可選擇「一次請領老年給付，扣除已領年金給付總額之差額」。 兩者金額的計算如下： 1.勞保老年給付差額金：算出被保險人「一次領」的總金額，扣除「已領年金總額」，剩下的就是差額金（差額金=〔平均月投保薪資x（年資或最高月數）〕-〔（每月年金）x（已領月數）〕）。 2.遺屬年金：按原領年金的50%發給遺屬。 資料來源：勞保局網頁

「遺屬」有特殊定義及資格

因為這裡所謂的「遺屬」，可是有特殊定義及資格的。且這裡所謂的「資格」有兩層。其一是「遺屬順位」—第一順位是「配偶及子女」，之後分別是「父母、祖父母、受扶養孫子女、受扶養兄弟姊妹（「受扶養」這三個字非常重要，如果孫子女或兄弟姐妹並不受當事人扶養，就沒有領取的資格）」，且如果前一順位已領或刻意不領，後一順位就不可能領到。

其二則是與「遺屬」的「謀生能力有關」，必須是「配偶在55歲以上、婚姻關係存續一年以上」、「子女未成年」，或「子女25歲以下在學」、「配偶或子女每月工作收入，低於投保薪資分級表第一級（目前是2萬8590元）」…等，才可以因為「無謀生能力」，而具有「可請領遺屬年金」的資格。且假設「配偶再婚」、「各順位家屬不符合請領條件」等時，這筆錢就會停止發給（請見《勞工保險條例第63-4條》）。

以上說明的最大重點在於：假設已經符合勞保退休資格的上班族勞工，沒有配偶或子女（理論上也不太可能會有「受扶養」孫子女），或甚至是有配偶及子女，但「有一份薪水不低的工作」或「配偶再婚」，又加上祖父母或父母可能早就過世…等，又不幸地在開始領取年金沒幾年就過世，真的是極有可能，領不到「差額金」或「減半的遺屬年金」的。

除非當事人覺得，自己繳了這麼多年保費，未能領取的「差額金」或「減半的遺屬年金」，就當做「回饋社會」或「做公益」，否則，恐怕就不能以請領「能活到老，領到老」的老年年金，做為唯一的考量了。