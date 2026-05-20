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便利性才是重點？投資選複委託還是海外券商 行家建議：國內更香

聯合新聞網／ 綜合報導
一名Dcard網友在國泰買美股ETF一段時間後，開始考慮把部分資金轉去操作個股，也因此認真比較海外券商與國內複委託的差別。 示意圖／ingimage
一名Dcard網友在國泰買美股ETF一段時間後，開始考慮把部分資金轉去操作個股，也因此認真比較海外券商與國內複委託的差別。 示意圖／ingimage

一開始只是單純想調整投資配置？一名Dcard網友提到，他在國泰美股ETF一段時間後，開始考慮把部分資金轉去操作個股，也因此認真比較海外券商與國內複委託的差別。原本他也被海外券商「免手續費」吸引，但在實際計算成本後發現，對於小額、分批進場的投資方式來說，反而不一定划算，尤其電匯與相關費用會直接吃掉一部分本金。

進一步思考後，原PO分析自己屬於長期投資型態，平常以定期定額方式慢慢布局，每個月有新資金就持續投入，有時也會做短期調整。在這種節奏下，如果使用海外券商，不只要負擔電匯費用，還會牽涉資金調動與匯款時間，操作彈性相對受限，反而容易讓投資節奏被打亂。

原PO補充，除了成本與操作便利性之外，海外券商還涉及稅務與資產後續處理問題，例如傳承或遺產相關流程，都需要一併考量。相較之下，他認為國內複委託在手續費下降後，整體已經變得更有競爭力，也讓投資人可以更專注在資產配置本身，而不是被行政與跨境流程影響。

原PO分享，目前使用複委託的感受是「心理負擔變小很多」。因為可以直接用台幣交割、隨時看到帳戶狀況，也不用把資金轉到海外。他認為這種「資產留在國內券商」的安心感，是他回到複委託後最明顯的改變，也讓他更願意持續長期投入。

根據中國信託官網的說明，「複委託」可以理解為一種海外股票代購機制，指投資人透過國內券商，再由券商轉委託海外券商進行交易，因此被稱為「複委託」。像日常生活中使用的產品與服務，例如 Apple 的手機、Starbucks 的咖啡、Microsoft 的電腦系統，以及 Meta 的 Instagram、Netflix 的影音內容，其實都與海外企業密切相關。

對於不熟悉海外開戶或英文介面的投資人來說，複委託的意義在於降低進入門檻。投資人可以直接透過國內券商App開立帳戶，用台幣或外幣進行交易，券商會協助完成換匯與下單流程。同時資產仍受國內監管體系管理，對於不想處理跨國資金與帳務細節的人來說，確實提供了一種相對簡化且熟悉的投資方式。

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