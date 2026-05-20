被動收入多少能開除老闆？他裸辭靠股息過活 曝身心變化：物慾大降

「每個月有2萬元被動收入，真的就不想上班了嗎？」一名網友在Dcard理財板分享，自己裸辭近一年後，靠約270萬元投入高股息ETF、平均每月可領1.8萬至2.1萬元配息，過著插花、散步、陪伴家人的生活，坦言這是多年來夢寐以求的日子。貼文曝光後，引發大批網友熱議，不少人直言「如果每月被動收入能達5萬元，真的可以考慮不工作」。

原PO表示，離職後已經將近一年，這半年主要依靠ETF配息生活。由於不再處於高壓工作環境，也不會出現「想買東西犒賞自己」的消費衝動，物慾明顯降低。他說，現在每天的生活十分簡單，包括插花、散步、在公園看小朋友玩溜滑梯，偶爾到補習班兼課，並花更多時間陪伴長輩，生活節奏與過去截然不同。

他坦言，這樣的生活讓他感到前所未有的平靜，也不再有所謂週一的焦慮或恐慌症狀，讓他深刻體會到「只要有穩定被動收入，就不一定需要為了生計而上班」。不過，他也透露，預計明年仍會重新投入職場，目標是持續擴大資本，希望未來每月被動收入達到5萬元後，真正實現財務自由。

貼文吸引超過700人按讚，眾多網友分享自身經驗。有網友表示，因為住家裡且物慾不高，每月被動收入約3萬元時就已停止上班，並專注於股票投資，3年後被動收入增加至4萬多元，加上交易收入，平均月收入突破12萬元。也有人認為，若考量通膨與未來生活成本，每月被動收入至少要8萬至9萬元，才能安心退休。

不少人指出，能否不上班，關鍵不僅在於收入多寡，更取決於是否需要支付房租、購屋、生育及扶養父母等開銷。有網友直言，「只限不買房、不生小孩，也不用養長輩的人」，才能以較低的被動收入維持生活；另有人認為，即便被動收入足夠，仍會持續工作，以保持社交、維持生活重心，避免與社會脫節。

也有高資產族分享，目前股票資產達1700萬元，年支出控制在資產的2.5%至3%，預計資產達2000萬元後退休；更有網友透露，自己的被動收入每月高達20萬元以上，但仍繼續工作，認為上班除了收入之外，也是一種成就感來源。