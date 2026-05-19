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啟動成就引擎、打造動態賽道上的職場影響力 CHRO不是職稱是一種組織高度

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／ingimage
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當CEO願意讓HR參與前端的策略構思，不是等到BU出問題時才來「幫忙補破洞」當救火隊，HR就有可能真正發揮預測與引導的功能。

例如，參與各事業單位的策略會議，瞭解市場、產品未來1-3年的業務佈局，HR就可提早思考人力結構和資源佈局，提早佈局人才招募的渠道，關鍵職位的任用等。

本文摘自《啟動成就引擎：打造動態賽道上的職場影響力》
本文摘自《啟動成就引擎：打造動態賽道上的職場影響力》

懂得如何與HR合作的CEO，會把HR當成理解組織與人之間關係的內部顧問，而不只是制度執行者。這需要雙方建立共同語言和配合的默契，HR自己也需要能聽懂營運的語言、看懂策略的藍圖、設計人與組織的對接點。

因為人力資源不只是行為科學，就像《零規則》書中提到對HR的定義－「HR更是串接情緒、心理的演算法專家」，我們也在高度複雜與變動的營運環境下，在組織和員工發展之間取得平衡。

身為 CHRO（人資長／人資總監，Chief Human Resources Officer），能不能被 CEO 視為真正的共創者，關鍵不在頭銜，而在於策略思考的高度：是否能用商業邏輯談人力配置？是否能預見變化並設計出組織韌性？是否能承接跨部門議題，贏得跨世代團隊的信服？這些都不是靠年資或在組織待多久可以換來的，更不是單靠執行力就能說服董事會支持。

有些資深主管較習慣接收任務與優化流程，未必有機會從策略源頭參與或共創節奏。大家都希望參與決策，但在會議中，是否清楚自己應該提供哪些決策訊息？

當我們問「為什麼 HR 的聲音沒被聽見？」有時也應反過來問：「你是否真正理解你的策略夥伴？你提出的議題，是停留在日常營運的層次，還是具備能引導領導者深入思考的觀察？你的分析是否有理有據，並能清楚連結到財務結果的重要數據？」從這個角度反思，往往就能找到一些改變的契機。

這樣的理解落差不只是職責上的認知不同，更是組織中『對HR角色期待』的本質差異。然而，如果HR總覺得「老闆不理解我」，也需要誠實地問自己目前的專業角色，在與CEO日常營運對話中，是否能站在相同的高度進行對話。

（本文摘自《啟動成就引擎：打造動態賽道上的職場影響力》作者：薛雅齡)

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