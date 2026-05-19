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還在把HR當「人事行政」？ 致伸集團人資長：兩種類型CEO令人搖頭
「你可以設計出全套人才制度與組織架構，但若CEO無法理解你背後想解的問題與佈局，HR的影響力將始終難以被真正啟動。」
在我歷年擔任CHRO的歷程中，曾經碰過兩種類型的CEO。
一種，是對HR的理解還停留在「人事行政」、流程規劃與招募功能；另一種，則將HR視為組織發展的引擎，期待人資領導者能提出觀點、設計人才路徑、看見文化的斷層並主動提出具體的行動。
我必須誠實地說，HR的專業價值能否被發揮，極大程度取決於CEO與高階經營者的「理解與信任」。
但這也提醒我們：如果CHRO無法站在同一個高度，深刻理解業務的共同語言，無法提出具策略性的方案與數據洞察，那麼再努力，也可能在最重要的業務對話裡缺席。
關鍵往往不在能力，而在是否處於同一個理解與對話的頻率。當 CEO 仍將 HR 視為人事行政或流程執行角色時，即使 HR 已看見策略背後的人才風險與組織斷層，這些洞察也很難被納入真正的決策討論。
但這同時也是一面鏡子。若 HR 想被視為策略夥伴，就必須具備與 CEO 同頻對話的能力：能理解業務痛點、讀懂數據背後的商業訊號，並從組織與人才角度補上決策盲點。
真正的影響力，來自雙方建立共同語言，而不是單方面等待被理解。我愈來愈確定：真正把人才與文化放進策略核心的CEO，往往也更能打造長期競爭力。
（本文摘自《啟動成就引擎：打造動態賽道上的職場影響力》作者：薛雅齡)
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