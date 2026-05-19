優秀工程師被晉升仍「加班補位」致團隊疲憊 主管怒了：不是要你來救火

跨越轉折點：從專才到領導者的心理變化

在每一條成長路徑上，都會出現一個關鍵轉折點。這正是「彼得原理」提醒我們的核心：過去讓你成功的能力，未必足以支撐你走向下一個角色。

當一位高潛人才從專業個體貢獻者，走向帶領團隊，甚至開始承擔跨部門責任時，挑戰往往不再來自專業本身，而是來自三個層面的轉變：人際關係的複雜度提高、溝通與影響的難度上升，以及心理承載力的重新調整。

本文摘自《啟動成就引擎：打造動態賽道上的職場影響力》

這個階段，最容易發生的不是能力不足，而是角色錯位。許多高潛人才仍習慣用「把事情做好」來證明自己的價值，於是選擇親自補位、加班兜底、事事把關；短期內成果看似穩定，長期卻讓團隊依賴、效率下降，自己也逐漸耗竭。

如果組織在這個轉折點缺乏支持，高潛人才往往會因為「原有優勢不再適用」而產生強烈挫折感，甚至無意間成為團隊前進的阻力；但若能在此時設計合適的任務歷練、導師陪伴與文化支持，這段成長的孤單，反而能轉化為新能力真正成形的關鍵階段。

》一段真實發生的轉變

在一次內部培養計畫中，有位工程師因專業表現優異，被晉升為小組主管。起初，他仍以「自己把關、加班補位」的方式來確保成果，但隨著團隊規模擴大，專案節奏卻逐漸失控，團隊也開始出現疲憊與依賴。

直到一次深談，主管對他說了一句話：「好的領導者，不是親手完成所有任務，而是讓團隊有能力交付成果。」公司隨後安排他參與跨部門專案，並配對一位導師陪伴，刻意讓他練習授權、分工與回饋，而不是解題與救火。

半年後，他開始意識到，自己的角色已不再只是解決問題的專家，而是創造條件、讓他人成功的教練。當他停止用「忙碌」證明價值，團隊反而更穩定，成果也更可預期。

這段歷程提醒我們，成長從來不是一條單線上升的路。真正看得見的成長，不只是升遷或頭銜的改變，而是能否跨越那個心理與能力的臨界點，將「專才的優勢」，轉化為「帶領他人前進的影響力」。而一旦跨過這個轉折點，迎接你的挑戰，往往已不只是角色本身，而是開始真正走進組織，理解權責、影響非正式規則，並學會在複雜系統中，穩定地帶人前行。

組織政治學：高潛人才的私房課

在實務中，我們常鼓勵高潛人才走上舞台、勇於承擔責任，卻經常忽略一個更深層、也更真實的課題，組織的非正式運作規則。制度之外的權力流動、語言分寸與人際網絡，往往才是決定一個任務是否被接住、一段歷練是否能真正落地的關鍵。

所謂「組織政治」，並不等同於權術或利益操作，而是在資源有限、決策競爭的情境下，每個角色如何透過關係與溝通，影響方向與資源配置。特別是在接班與關鍵角色布局上，人才是否能被看見，往往不只關乎能力與績效，而是關乎是否有人願意在關鍵時刻為你說話？你是否被信任，能代表團隊出聲？

主管位置愈高 愈需要自覺

我們觀察到，真正能接得住關鍵角色的潛才，除了累積了任務經驗與績效成果，也往往具備對人際動態的高度敏感。他們能判斷誰是關鍵影響者，知道什麼時候該表達立場、什麼時候該先傾聽；也懂得用團隊的語言說出自己的觀點，讓他人願意理解、願意買單，而不是只是在為自己爭取。

同時，他們也能在正式與非正式的網絡之間搭橋借力，懂得換位思考、整合資源，讓合作自然發生，而不是陷入單打獨鬥。這些能力很少被寫進制度，卻在關鍵時刻，決定了一個人能不能走得更遠。

對有潛力的你而言，組織政治不是可以逃避的現實，而是必須被理解的環境。你可以選擇不參與，但不能不理解；因為唯有看懂動態，你才知道如何借力使力，穩健地往前推進。

而對身處權力位置的主管來說，位置越高，越需要這份自覺。真正的影響力，從來不在於你能要求什麼，而在於他人是否願意在沒有被強迫的情況下，選擇相信你、跟隨你。領導力的本質，不是控制，而是讓人心甘情願地同行。

（本文摘自《啟動成就引擎：打造動態賽道上的職場影響力》作者：薛雅齡)