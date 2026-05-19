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資深員工提案常被主管打斷、最後一刻才被通知專案內容 人資揭職場醜陋面

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／ingimage
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對員工而言，人才發展的價值，往往來自一個很真實的感受，你付出的努力，有沒有人看見？有沒有人理解？也許你會記得某一次主管指派你主持會議、導師給你的即時回饋，或是有人主動邀請你加入一個新的專案任務。這些看似微小的時刻，都可能成為職涯的轉捩點。

人才發展的關鍵

因此，人才發展的關鍵，不只在於制度是否存在，而在於三個層次是否能夠同時到位：用人單位主管是否能以策略眼光設計成長機會，組織是否能以行動創造讓人被看見的舞台，以及個人在關鍵時刻，是否願意承接並把握成長的機會。

本文摘自《啟動成就引擎：打造動態賽道上的職場影響力》
本文摘自《啟動成就引擎：打造動態賽道上的職場影響力》
沒有任何組織或主管會否認人才發展的重要性，也都明白「人」才是能將長期目標真正落地的關鍵，但回到日常營運中，高階主管是否真的以身作則，把時間放在人才發展上，其實一看行事曆就很清楚，究竟一個月安排了多少與部屬的一對一對話？又有多少時間留給營運會議？

這些選擇，本身就是最真實的訊號。關於這個議題，我們會在後續人才發展的專章中再深入探討。

》案例｜為什麼同樣的人，換了部門就發光？

Mandy是一位資深的產品行銷企劃。在A部門時，幾乎沒有人記得她做了哪些事。

她總是在最後一刻才被通知專案內容，提案時常被主管打斷，會議中也容易被忽視。久而久之，她開始懷疑自己的價值，甚至懷疑是不是自己真的不夠好。

後來，隨著公司組織調整，她被調到新成立的B部門。第一週，她就被邀請參與部門規劃會議，針對討論議題提出自己的想法與建議，最後主管還請她負責帶領一個跨部門專案。她說：「終於，我講的話有人會聽，準備的資料也真的被用上了。」

她的工作態度並沒有改變，改變的是這個部門的運作方式，會議怎麼開、資訊如何流通、任務如何分配、主管如何信任人，以及制度是否在每一個環節中支持個人發揮。

這樣的情境，在真實組織中其實並不少見。Mandy並不是一個特別會主動爭取機會的人，但她進入了一個願意讓人「被看見」的系統裡。

這正是People Operation的力量，它不是靠某一個人撐起來的，而是組織、制度、主管與文化共同傳遞出一個訊息：「你的價值，我們看見了。」

人資體系兩大面向

在人資體系中，通常是由 HR 策略夥伴（HR Business Partner, HRBP）主要聚焦於業務發展導向（Business Driven）的組織發展與人才發展兩大面向。

HRBP 的工作穿梭在日常營運與人力需求之間，從參與業務會議、追蹤招募進度，到協助處理主管與員工之間的關係問題；在組織面臨營運挑戰時，也必須即時進行人力盤點，並走入現場與員工溝通。

在關鍵人才的發展規劃上，HRBP 需要仰賴日常觀察與專業判斷，提出具有前瞻性的發展建議；同時，也必須與 HR COE（Center of Excellence）密切協作，落實績效、獎酬與晉升制度。

當 COE 設計出制度架構後，是否能真正貼近業務、順利落地，往往取決於 HRBP 所提供的現場回饋與調整，這正是制度與人之間最關鍵的橋樑角色。

雖然各企業對 HRBP 功能的定義不盡相同，但真正能做到「端到端」整合、並深度貼近業務的 HRBP 仍屬少數。我始終相信，唯有具備這樣能力的 HRBP，才能一方面與事業單位主管進行策略層次的對話，另一方面也能貼近回應員工的真實需求。

人資長的角色

而若將視角拉高至整個集團或公司層級，當組織面臨劇烈變革時，人資長（Chief Human Resource Officer, CHRO）則扮演著引導企業快速適應、承擔新責任的核心角色。

他們不只是人力資源管理者，更是組織策略制定與執行的重要推手，涵蓋組織文化塑造、數位轉型推動，以及在高度不確定的環境中，維持組織韌性與員工心理安全感的多重責任，並真正成為 C-Suite 的策略夥伴。

（本文摘自《啟動成就引擎：打造動態賽道上的職場影響力》作者：薛雅齡)

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