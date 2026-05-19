高績效員工常講「1句話」無法被拔擢、低調工程師反而上位 HR揭關鍵

角色轉變的起點

當組織中的任何一個人開始走進業務場景，不再只是任務的支援者，而是觀察、理解並參與營運規劃的一分子，也就需要從職能角色轉變為策略參與者的思維轉變。但若要真正參與營運決策，必須要問的是，你理解現場的實際運作嗎？ 簡單的說就是你是否真的「懂業務」。

當組織面對轉型或高成長壓力時，能否深入參與業務討論、主動協助主管釐清目標、盤點資源、拆解挑戰，將決定是否能在第一時間創造價值。

本文摘自《啟動成就引擎：打造動態賽道上的職場影響力》

有時候，一個人之所以無法真正被納入決策圈，並不是因為能力不足，而是因為不熟悉營運語言，無法快速對齊彼此的視角與優先順序。但當我們願意往前一步，開始理解業務策略與真實痛點，對話的入口才會真正被打開。

聽懂不同業務語言

這也意味著，走進營運不只是閱讀報表或追蹤 KPI，而是透過日常經驗累積洞察力，聽懂不同職能的業務語言，理解事業單位實際的運作模式，並觀察領導者在複雜情境中如何抓優先順序（Priority）、如何面對瓶頸與壓力。同時，也要能看見哪些關鍵人才一旦異動，會對團隊運作產生實質影響。

我曾經看過一位高績效的資深專員，在部門主管離職後被推薦參與營運會議。然而，在會議中，他經常以「這不是我的職責」作為回應，也無法理解 KPI 背後所代表的營運邏輯。久而久之，即使他的工作完成度很高，仍然無法被納入後續的人才梯隊。這並不是因為他不夠努力，而是因為他始終無法對齊整體的營運語言與策略優先順序。

工程師有協調能力特質

相對地，還有一次與業務單位的產品檢討會議中，我注意到一位表現低調、長期穩定的機構工程師。雖然他並非主管口中的高潛人才，但在跨部門專案中，卻屢次展現出良好的協作能力與現場應變力，也能提出不同角度的觀點。

透過資料分析與實際回饋，在後續的人才發展會議中，我提出了他具備的潛力與特質，並以同事評價、過去穩定的績效表現，以及參與關鍵專案的成果，與直屬主管進行討論，建議可以朝專案團隊負責人的方向發展。

能夠提出這樣的建議，不能只靠直覺，還必須靠數據及平時日常營運中的觀察。成熟的HR會將人力動態、任務進度與營運表現資料整合分析，讓建議有數據支撐，才能取得主管信任。

懂營運，從來不只是理解任務怎麼被執行，而是要用對的語言，參與到「為什麼要做，以及怎麼做得更好」的設計過程之中，在一旁觀察不同的觀念和最終的決策過程，往往是我覺得學習最多的時刻。

策略夥伴如何走進營運核心

真正能與營運團隊形成深度合作的策略夥伴，從來不只存在於人力資源部門。財務、法務、資訊等角色，同樣都是組織中的關鍵策略夥伴。這些角色之所以能被經營團隊信任，並不只是因為專業背景，而是因為他們具備跨越部門語言與思維的行動能力。

多年來的實務觀察中，我發現，能真正走進營運核心的策略夥伴，往往同時具備幾項關鍵能力，而這些能力並非單點存在，而是彼此串連、相互支撐。

對商業敏銳度高

首先，是對經營情境的理解能力，也就是我們常說的商業敏銳度（Business Acumen）。策略夥伴不能只熟悉制度或流程，而必須主動關注事業單位的商業模式、客戶動態與市場趨勢，理解毛利（Margin）與營運費用（OPEX）的變化，如何實際影響決策取捨。

更重要的是，能將高層宏觀的策略方向，翻譯成組織日常可以理解與執行的語言，轉化為制度設計、流程安排、培訓內容與文化行動，讓人才不只是被告知方向，而是真正理解、認同並投入其中。唯有真正懂業務，並能協助策略落地，策略夥伴才能以平等的姿態與經營團隊對話。

判讀人際敏銳度

接著，是對人與關係的判讀能力，也就是人際敏銳度（Interpersonal Acumen）。不同領導者有不同的風格與偏好，有人重視結果，有人在意過程；有些主管喜歡直接切入結論，有些則需要充分討論才能形成共識。

策略夥伴必須能敏銳覺察對方的成熟度與接受度，選擇最合適的互動方式。這並不是討好，而是找到真正能產生影響力的對話切入點。

（本文摘自《啟動成就引擎：打造動態賽道上的職場影響力》作者：薛雅齡)