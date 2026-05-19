從競速溜冰選手到跨國集團人資長 薛雅齡：人生不再是一場用秒表計算的比賽

與自己賽跑的起點

從競速溜冰選手到跨國集團的人資長，乍看之下是截然不同的兩個角色，背後卻共享著相同的核心能力。當我還是運動員時，所培養出的自我要求、自律，以及面對每一場比賽勝負與挫折時的恢復力，早已內化為我日後在職涯中，面對快速變化與高度不確定環境時的重要內在驅動力。

這些能力，並不是任何一堂課能教會的知識，而是一次次流汗、一次次堅持所累積下來的身體記憶。

本文摘自《啟動成就引擎：打造動態賽道上的職場影響力》

也正因如此，我始終相信，一個人的成長，從來不只是知識的堆疊，而是來自生活習慣與行動選擇長期鍛造出的歷練。當你習慣為自己設下目標、反覆練好基本功，就更有能力在混沌且不可預期的環境中，穩定前行。

從「秒表人生」轉向「職場耐力賽」

當我放下國家代表隊運動員的身分，真正踏入職場時，才意識到人生不再是一場用秒表計算的比賽，而是一段沒有起跑槍聲、也看不到終點線的長距離耐力賽。

過去，我習慣在短短幾十秒的賽道上，全力衝刺，只為追求最佳成績；但進入職場後，我逐漸明白，真正的競爭並不來自一時的表現，而是能否在沒有觀眾席、沒有頒獎台的日常裡，持續累積成長的續航力。職場更需要的是一種內在驅動，讓自己在長時間的投入中，依然保持熱情與對專業的堅持。

我從一個高度自我要求、與自己賽跑的世界，走進一個充滿變數、必須與他人並肩前行的環境；從靠自己掌控輸贏的個人對決，轉換為牽涉跨部門、跨文化、跨時區協作的大型組織。在這樣的轉換中，我不斷摸索一條能讓自己，也讓團隊共同成長的路徑。

這段轉換並不容易，也沒有標準答案。但我始終帶著過去近七年身為國家代表隊所養成的自律與紀律，內化出幾項至今仍深深影響我的底層能力：在競賽中累積的國際視野與文化適應力、勇於站上舞台的膽識、跌倒後再站起來的韌性、高度抗壓的心理素質，以及始終相信能找到方法面對挑戰的樂觀態度。

從運動場到職場，對我而言，不只是場域的轉換，而是一種內在驅動與外在行動長期交互作用的結果。那份與自己對話、全力以赴的習慣，早已深植於我面對每一個挑戰時的思考方式與決策選擇之中。

習慣與自我對話，是一切成長的開始

每一場比賽，真正站上頒獎台的，永遠只是少數人。更多時候，輸贏只在一瞬之間，而結果往往與前三名無緣。學會跌倒、站起來，再繼續前行，是競速訓練中最日常、也最真實的情境。

我記得有一次在冬季區運賽中，在比賽最關鍵的時刻摔倒。忍著膝蓋流血的疼痛，我站起來，完成最後一圈。不是因為不怕痛，而是因為我很清楚，只有自己，能決定什麼時候放棄，又什麼時候必須堅持到最後一刻。

這種與自己對話、選擇不放棄的訓練，成為我日後面對組織變動、人際溝通與制度推進時，最重要的底氣之一。因為在職場中，你無法選擇領導者是否成熟，也不可能事事一帆風順；真正能掌握的，始終只有自己的判斷與選擇。

多年後回頭看，競速滑冰教會我的，從來不只是「堅持」這件事，而是一種與時間共處、與自己賽跑、並持續進行自我對話的習慣。為了 0.01 秒之間的差距反覆練習、拚盡全力，也成為我在職涯每一次轉換與關鍵抉擇中，最重要的工作態度。

（本文摘自《啟動成就引擎：打造動態賽道上的職場影響力》作者：薛雅齡)