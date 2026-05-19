台股基金規模首度破兆 資產「主動式」成大贏家

今年以來，台股一路從3萬點邁向4萬2大關，驚驚漲的指數表現，不只讓台股主動式ETF獲得廣泛的關注，就連台股基金的規模增長也是盛況空前。據統計，從去年12月起至今，在各類台股資產中，主動式ETF的占比已從3%快速成長到8%，共同基金的占比也從18%擴大到22%，至於被動式ETF的規模雖有擴張，但占比卻從去年底的79%下滑到70%，可見在台股各類資產中，訴求「主動式管理」的共同基金與主動式ETF，已逐漸成為新寵。

根據投信投顧公會統計，截至去年12月起，台股共同基金的規模還在8,341.74億，被動式ETF的規模則為3.68兆，主動式ETF的規模僅有1,302億；但到今年4月底，台股共同基金的規模卻快速來到1.51兆，規模成長率為81.59%，主動式ETF的規模也大幅增長到5,295.37億，今年來成長率更高達3倍以上，而被動式ETF的規模雖然也增加到4.7兆元，但規模成長率僅有28.84%，可見從增量的角度來看，台股資產現在是「主動式管理」當道。

摩根資產管理表示，台股基金規模的增長，除了反映市場價格的上漲外，投資人積極湧入申購也是推升力道之一。根據投信投顧公會統計，投資人對台股基金已出現連續7個月的淨流入，今年4月份的單月淨流入甚至高達215.6億台幣，部分績效優異的台股基金，也是推進台股基金淨申購增加的推手。

摩根新興科技基金經理人葉鴻儒表示，AI在大型運算及頻寬速度提高的過程中，也會帶動高速傳輸需求的提升，而低軌衛星則受惠衛星直連手持裝置的題材，因此無論是在高速與高頻通訊關鍵材料的領域，台廠在全球占有獨特優勢。以半導體更細部產業分類為例，隨著AI晶片複雜度的提升，晶圓測試項目與難度將同步增加，導致測試時間同步提升，因此在半導體領域，測試封裝就不再只是扮演單純的下游角色，而是攸關晶片價值提升的關鍵環節。

此外，隨著AI資料中心的升級，電源廠商從過去單純的電力架構供應，轉型為切入高壓直流的核心電力環節，像電池備援系統與機櫃間的供電系統等，都讓關鍵電源廠商能參與的業務範圍大幅擴張，進而帶動股價表現。所以在台灣已經相對完整的科技鏈當中，他們目前更看好半導體、電力散熱、高速傳輸與低軌衛星等四大主軸。