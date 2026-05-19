不動產贈與恐繳土增稅！律師曝繼承享1333萬免稅額：五個關鍵決定是省稅還繳稅

財產究竟應該在生前進行贈與，還是等到過世後再由子女繼承？蘇家宏律師針對這項投資人與家長普遍關心的議題，提出了決定「省稅還是繳稅」的五大關鍵真相。

首先，在不動產的傳承上，蘇家宏指出「用繼承最划算」。

主要原因在於繼承時所享有的免稅額與扣除額都相對較高，其中免稅額即高達1333萬元。

此外，繼承的不動產價值是以公告現值計算，多數情況下不用繳到遺產稅，同時還能免除土地增值稅。

相較之下，第二個真相則是「若不動產採取生前贈與」，每年的贈與免稅額僅有244萬元，不僅容易課徵到贈與稅，還必須額外繳納土地增值稅。

第三，針對現金資產的規劃，蘇家宏建議應善用每年分年贈與的機制。

利用每人每年244萬元的免稅額度分批移轉，能達到良好的節稅效果；或是透過保險的規劃方式，將現金資產進行合法的遺產配置。

第四，蘇家宏特別提醒房地合一稅的地雷。

不論子女是透過贈與還是繼承取得房屋，未來若計畫將房屋出售，都必須面臨房地合一稅的課徵。因此，千萬不要在完成繼承或贈與手續後「馬上轉手變賣」，否則恐將承擔高額的房地合一稅負。

第五，也是最重要的一點，蘇家宏強調，雖然在技術層面上有許多省稅與繳稅的考量，但長輩必須守住財產的主控權。

若在生前便將所有財產過戶給下一代，萬一財產被孩子擅自挪用或棄養，長輩恐將陷入生活無依無靠的困境。

因此他強烈建議，千萬不要在生前將所有財產毫無保留地給孩子，守住經濟自主才是最安全的防線。

◎感謝 蘇家宏律師 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。