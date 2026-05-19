聽新聞
0:00 / 0:00
工作上「幫忙是情分不幫是本分」！菲女狼：職場能有溫度但不能沒尺度
職場的好心 有時是給自己埋下禍端
故事的主角是產品經理Kevin。前陣子他為了產品在各通路的分析焦頭爛額，數據單位給的報表簡直如同天書，邏輯艱澀且毫無直覺可言，讓他在解讀上吃盡了苦頭。
反過來請教行銷部的Alice怎麼解讀的。
Alice表示，在行銷部向來信奉「數據自理」，為了能在決策時精準導航，Alice更習慣直接調閱原始數據（Raw Data）自行整理...
看著Kevin困在數據迷宮裡轉不出來，Alice想著同僚一場，便將這份私房分析大方分享了出去。
然而，Kevin帶著這份資料向老闆匯報時，卻因幾個數據的bug當場被問倒。
為了脫身，Kevin馬上物手一指，拋出一句：「這份資料，是行銷部Alice提供的。」
於是，老闆隨即把注意力轉向，逼問Alice怎麼回事：為什麼提供不正確的數字。
無辜被牽連的Alice簡直百口莫辯。
數據分析本非她的職責，她是因為專業單位的失職而自力救濟，卻因一時的善意，讓自己成了他人遇失的擋箭牌...
典型的「公親變事主」
職場可以有溫度 但不能沒有尺度
幫忙是情分，不幫是本分
別人的田，就讓他自己去耕耘吧；那些不屬於你的鍋，也千萬別因為一時心軟，就順手接過來背了。
守好專業的界線，有時就是給自己留一條最安全的防線。
菲想問：你身邊也有這種「習慣把好心人推向火線」的Kevin嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。