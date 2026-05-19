工作上「幫忙是情分不幫是本分」！菲女狼：職場能有溫度但不能沒尺度

職場的好心 有時是給自己埋下禍端

故事的主角是產品經理Kevin。前陣子他為了產品在各通路的分析焦頭爛額，數據單位給的報表簡直如同天書，邏輯艱澀且毫無直覺可言，讓他在解讀上吃盡了苦頭。

反過來請教行銷部的Alice怎麼解讀的。

Alice表示，在行銷部向來信奉「數據自理」，為了能在決策時精準導航，Alice更習慣直接調閱原始數據（Raw Data）自行整理...

看著Kevin困在數據迷宮裡轉不出來，Alice想著同僚一場，便將這份私房分析大方分享了出去。

然而，Kevin帶著這份資料向老闆匯報時，卻因幾個數據的bug當場被問倒。

為了脫身，Kevin馬上物手一指，拋出一句：「這份資料，是行銷部Alice提供的。」

於是，老闆隨即把注意力轉向，逼問Alice怎麼回事：為什麼提供不正確的數字。

無辜被牽連的Alice簡直百口莫辯。

數據分析本非她的職責，她是因為專業單位的失職而自力救濟，卻因一時的善意，讓自己成了他人遇失的擋箭牌...

典型的「公親變事主」

職場可以有溫度 但不能沒有尺度

幫忙是情分，不幫是本分

別人的田，就讓他自己去耕耘吧；那些不屬於你的鍋，也千萬別因為一時心軟，就順手接過來背了。

守好專業的界線，有時就是給自己留一條最安全的防線。

菲想問：你身邊也有這種「習慣把好心人推向火線」的Kevin嗎？

◎感謝 菲女狼 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。