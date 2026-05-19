美國DEI政策翻車！入學考試歧視亞裔 最高法院認證哈佛大學敗訴

面對國際反ESG浪潮，像馬斯克質疑為何被ESG剔除，企業應如何在不同政策環境中保持永續發展？

方元沂：有關反ESG浪潮，其實任何事情推到極致都會有反作用力，就像美國所謂的DEI政策─多元(Diversity)、平等(Equity)、包容(Inclusive)，有些已經走到為了DEI而DEI，最有名的案例是美國大學入學考試，亞裔機會比別人少，因為要讓校園呈現多元種族，認為亞洲學生太多。

本文摘自《打造永續共好生態圈》

美國傳統的概念是美國夢，你只要努力付出，就會得到應得的，但現在的政策下，反而因為你是亞裔而被歧視，DEI變成反歧視，這個部分在二○二三年被美國最高法院認證，當時就是亞裔的協會跟反ESG的部分控告哈佛大學，哈佛大學敗訴。

大企業要考慮的不只是政策，更是資本市場與機構投資人的期待。第一件事是：如果你的資金主要來自歐盟體系、或是以ESG為核心的責任投資人，那麼你過度向川普式的反ESG論述靠攏，反而可能被排除在投資名單之外。

企業要先問自己：我的資金來源是哪裡？我的投資人是誰？你真正需要回應的，不是川普，而是你的機構投資人。

第二件事是：你的市場是誰？如果市場與消費者的主流認同並不站在反ESG那一邊，你貿然表態、甚至站進反ESG陣營，品牌形象會被直接打擊。

也因此，很多企業後來選擇「低調但不撤退」：做法更內化、更隱喻，語言更務實。例如，不再高調使用DEI這個標籤，而改用像「盟友(allyship)」這種更能被不同立場接受的框架。

DEI本意是反歧視，但一旦被操作成以身分做分配，就會和「美國夢的能力主義」正面衝突；對亞裔而言，那種衝突常被體感成「努力不再只看努力」。

最後還是要回到一個重點： 你的企業文化到底是什麼？ 如果只是為了DEI、為了ESG而做，往往很難走得長久。因為企業永續發展與ESG早就不是一時的口號，而是時代的趨勢。

企業該思考的不是接下來這四年，而是四十年後、甚至四百年後你要成為什麼樣的公司。

企業文化才是根本：必須有自己的中心思想與價值座標，才能在外部風向反覆時仍然穩定前行；這才是真正的永續之道。