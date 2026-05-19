美中峰會、財報題材加持 美股基金淨流入續居冠

美中峰會釋穩定訊號 ，AI熱潮助攻美股續創新高。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年5月7日至5月13日止近一周，美股基金以淨流入218.97億美元居冠，其次為亞太不含日本股票基金的7.79億美元，拉丁美洲股票基金亦維持小幅淨流入。

安聯投信表示，近期美股市場顯著回溫，消息面有美國總統川普與中國國家主席習近平在北京舉行峰會、釋出穩定訊號；題材面有科技類股財報強勁，加上美國知名AI晶片製造商IPO上市，激勵美股續創新高。

另一方面，伊朗情勢持續不明朗，中東局勢帶來的通膨擔憂持續，美元指數近日走揚，壓抑新興市場資產；但美股科技類股強勢，加上AI趨勢明確，則帶動日韓等股市。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，企業財報顯示AI發展驅動獲利成長機會，同時市場期待美國總統川普出訪中國能夠帶來更多合作利多，轉移數據顯示通膨壓力攀升的影響，支撐美股再創新高，回顧最近一周各類股漲跌互見，以科技居前。

洪華珍表示，進入第2季，市場焦點明顯重新回歸基本面，而儘管反彈後，美股再創新高，但從評價面來看，隨企業獲利上修，那斯達克100指數本益比仍處於三年相對低位，展望後市，還有相當成長空間可以期待，「主動選股」是進場更有信心的關鍵。美股仍是全球最關鍵的資本市場；首先，M7擁有資金、技術和客戶的優勢，仍應該占有一定比重，但透過主動選股仍然有機會找到其他具有潛力的公司。

由於美國科技產業本身仍非常廣且深，在 AI 應用深化、半導體先進製程、雲端與資料中心升級、資安、金融科技基礎建設等領域，仍有許多中大型、甚至尚未被充分定價的企業，其獲利動能與競爭優勢並不輸給大型權值股。其次，市場資金過度集中的同時，就創造選股的空間，因為比較容易找到基本面同樣優質、但題材辨識度較低的公司，反而可能出現評價落差。

在台股部分，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，隨著美股主要指數續創高檔、台股在電子權值股帶動下強勢反彈，全球股市延續AI科技帶動的多頭格局；不過，市場也同步進入高檔震盪與結構分化的輪動階段，同步消化之前累積漲幅。

蕭惠中表示，美國與伊朗雙方針對和談條件仍有明顯歧異，造成協議遲遲無法簽訂，荷莫茲海峽仍處於封閉狀態，若雙方僵持時間繼續拉長，未來縱使中東重回正常貿易，先前停產的油田設施重啟並順利運送也需時間，雖不至於需要升息以壓抑通膨，但卻將使美國聯準會利率政策趨於謹慎。

短線上，蕭惠中表示，台股4月漲幅驚人，下旬開始個股間的震盪明顯加劇，短期將進入整理以待混亂籌碼沉澱，如何判別具實質基本面成長性的產業及個股將是未來能否繳出穩定獲利之關鍵，選股仍為關鍵，建議利用指數震盪時逢低承接遭錯殺的穩定成長標的。展望後市，相關業者資本支出有望再顯著增加，顯示企業導入AI代理趨勢成型，算力消耗成指數級增長，成為CSP業者高額AI投資的首款變現應用，因此仍長期看好台股身處主要AI晶片及配套零組件硬體供應鏈。

蕭惠中表示，基本面持續上修為本波台股上漲的關鍵原因，仍以關鍵零組件龍頭為主要布局方向，短期雖可能因股價急漲或中東戰爭懸而未決而使個股股價出現較大震盪，但下半年將進入GPU及ASIC晶片大量出貨期，供應鏈獲利仍有上修機會。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，地緣風險反應趨於鈍化，市場正逐漸將焦點拉回企業獲利與 AI 題材本身，只要科技龍頭的訂單能見度維持清晰，短線利空往往成為逢低布局的機會，而非多頭反轉的訊號。策略上，量化因子與主動選股在個股表現高度分化的環境中，主動式管理的優勢將被進一步凸顯。透過多因子模型，將投資組合的因子權重與追蹤誤差（Tracking Error）進行聯合最佳化，動態調整持股結構，是現階段應對資金輪動與極端波動、進而最大化風險調整後報酬（Risk-adjusted Return）的最有效路徑。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，隨著陸續公布年報、股利政策，仍會持續留意股息率不錯且仍在獲利成長中；主題上則放在受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。