「香草界台積電」成功連接地方創生 專家看台灣：和日本面臨同樣問題

地方創生與社會創新如何透過金融工具和永續思維真正落實到生活中？目前面臨哪些挑戰？

台灣和日本面臨同樣問題

方元沂：台灣當時推動地方創生有很多概念參考日本，日本是地方創生的祖師爺，當初日本推動地方創生，是因為人口結構問題和城鄉差距很大，台灣也面臨同樣問題。

地方創生要成功，打造生態系相當重要。這幾年我也推動了USR大學社會責任計畫，我的場域在金山與北海岸一帶，這個部分也是希望透過大學的力量，去協助偏鄉的創生，也跟SDGs緊密連結。

本文摘自《打造永續共好生態圈》

早期地方創生的主要概念是讓地方復甦、人口回流，如果有KPI，就是年輕人願意返鄉定居。但核心問題是，如果政策只是撒錢補助，補助結束後就人去樓空。要讓人願意回來，最根本的在於地方有沒有好的產業。

地方要有好的產業

地方要有好的產業，社會創新就扮演很重要的角色。要讓社會企業或社會創新事業在地方生根，最重要是能夠規模化，規模化才能帶動產業發展，才會帶動我們以前談的六級產業，變成這個鄉鎮的特色，創造優質的產業並願意高薪聘僱年輕人。

年輕人很現實，大家都去薪水高的地方。如果每個地方都有很好的產業，比如芙彤園Blueseeds是香草界的台積電，讓產業與職場趨於多元化，就能真正透過社會創新視角連接地方創生。

這幾年我觀察地方創生，很多夥伴都是社會創新、社會企業組織，但這些單位往往心有餘而力不足。第一是財力不足，第二是商業模式問題，如果後面沒有大企業支援，而大企業也沒有成立部門進行社會創生、農村再生，就缺乏大手牽小手的機制。

讓大企業協助社會企業

現在新觀念是讓社會創新與企業ESG 做連結，大企業可以協助社會企業，至少採購商品時可以跟社會企業購買。

比如說全家便利商店向社會企業下訂單，這就是一個正向的合作模式，他們不需要自己做；我們也很怕大企業全部都說要自己下鄉，其實最好的狀況是透過合作的方式，跟社會企業合作就能達到目標。

還有一個現實，這些社會創新組織能否獨立存活，最終還是得回歸市場，再好的政策、再好的法規、再好的支援，如果你沒有辦法存活，沒有辦法通過市場的試煉，只有被淘汰的命運。

企業要存活，不能永遠靠別人支持。一開始大家支援你，然後你挺身而出，大家想的不是我幫你而已，而是我必須要你，或是請你幫忙我，這個時候才會是一個正向的循環。

不論是混合式金融、ESG議題，社會企業一開始需要各方協助，但到了一個階段必須能規模化、有商業模式能獲利，才能實現社會使命。

（本文摘自《打造永續共好生態圈》作者：詹茹惠, 沈勤譽)