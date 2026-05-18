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OpenAI和微軟開坦克車直接侵門踏戶 DeepMind CEO轟奧特曼：愛錢又愛權

聯合新聞網／ 天下文化出版
左為Google DeepMind CEO哈薩比斯，右為OpenAI執行長奧特曼。 路透
左為Google DeepMind CEO哈薩比斯，右為OpenAI執行長奧特曼。 路透

2023 年4月底，我拜訪了哈薩比斯，問他近況如何。「現在是戰爭狀態，」他回答道，「OpenAI 和微軟根本是直接把坦克車開到我們的草坪上。」

DeepMind發表了Sparrow的論文，詳細說明模型的安全機制，讓競爭對手也能運用，為業界樹立了良好的典範。

本文摘自《無限機器》
本文摘自《無限機器》

哈薩比斯認為，DeepMind 在將聊天機器人推向消費市場前選擇了放慢腳步、謹慎評估，也是為業界立下另一個典範。然而，奧特曼卻只是聳了聳肩，一股腦兒的往前衝。哈薩比斯不禁想，究竟是什麼樣的人才會做出這種決定？

早在模型尚未成熟之前，人工智慧領域的先驅就在學術界默默耕耘、參與奇點峰會，讓他們著迷的是打造AI 的過程：那既是科學的探索，也是創造出全新認知形式的哲學震撼。然而，隨後加入浪潮的這批人，則是將這項加速發展的技術，視為值得利用的大好機會：帶領他們追逐權力與財富。

早期，奧特曼曾公開表態，將自己塑造為富有遠見的領導人，承諾將為全世界打造安全的AI。然而，在推出ChatGPT，並以全球巡迴之旅進一步點燃AI 熱潮的同時，他逐漸暴露出其他的動機。

哈薩比斯想起了保羅•格雷安（Paul Graham），也就是奧特曼職業生涯中最親近的導師之一。「山姆非常擅長獲取權力，」格雷安觀察道，「你可以把他丟到一座充滿食人族的島上，五年後再去看，他大概已經當上國王了。」

「我認為，任何試圖打造AGI的人都必須回答一個問題，」

哈薩比斯說，「為什麼你要打造它？」

「我的理由是科學追尋。但有些人很顯然是為了別的目的而來。」

哈薩比斯不僅感到憤怒，他更充滿了鬥志。OpenAI 已經點燃了戰火，就算哈薩比斯希望能放緩AGI 的進程也無濟於事，只能被迫全力衝刺。

除非他選擇退出業界、成為毫無實權的旁觀者，否則他與Google 的同事在這場競賽中就跟其他參賽者一樣，幾乎沒有任何主動權可言。實際上，他們起步緩慢，後來卻下定決心全速衝刺，正好印證了科技決定論的力量。

（本文摘自《無限機器》作者：塞巴斯蒂安．馬拉比 譯者：廖月娟, 林俊宏, 黃瑜安)

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